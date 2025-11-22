Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Đêm 22/11, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường có các buổi hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tạo dựng hành lang pháp lý cho sự hợp tác ổn định, toàn diện và bền vững trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Việt Nam cho rằng với những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng và thành quả hợp tác nhiều năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển; mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Lee Jae Myung và các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm hoàn thành các mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao; khẳng định Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai thành công mục tiêu quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết hợp tác kinh tế hai nước, triển khai nhiều hoạt động giao lưu hợp tác phong phú, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và quan hệ giữa các nghị sỹ hai nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần vào sự phát triển quan hệ Việt-Hàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đã tiến hành lễ ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và Đoàn cũng đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình./.

