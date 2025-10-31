Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Việc Việt Nam và Anh nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ phản ánh tầm cao mới trong quan hệ song phương, mà còn đặt nền móng cho hợp tác về năng lượng, tài chính xanh và công nghệ - những lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng của kỷ nguyên mới.