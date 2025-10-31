Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC: Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng New Zealand, các Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc).

ttxvn-chu-tich-nuoc-gap-lanh-dao-cac-nen-kinh-te-apec-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-nuoc-gap-lanh-dao-cac-nen-kinh-te-apec-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-nuoc-gap-lanh-dao-cac-nen-kinh-te-apec-3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Papua New Guinea John Rosso. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch nước Lương Cường #APEC #Nền kinh tế APEC
