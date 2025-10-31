Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC
Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC: Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng New Zealand, các Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc).
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề về phân cấp, phân quyền, thủ tục liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2026-2035.
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ Denny Abdi và Đại sứ Jaya Ratnam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore.
Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 quy định chi tiết về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo và xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thi công, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thúc đẩy các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long đúng kế hoạch, nâng cao hạ tầng giao thông.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC 2025, nhấn mạnh hợp tác Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững và sâu sắc hơn.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển lực lượng sản xuất mà còn đảm bảo vững chắc cho con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đây là sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của Đại sứ trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Indonesia.
Ngày 31/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp nghe báo cáo về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; báo cáo công tác khắc phục hậu quả bão số 12...
Cuộc họp trực tuyến giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 7/11 tại Nhà Quốc hội.
Trong ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày các dự án luật, sau đó các đại biểu thảo luận ở tổ.
Đại biểu Lương Văn Hùng đánh giá dự thảo Luật An ninh mạng có nhiều điểm tích cực khi cụ thể hóa các khái niệm, hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của các bộ, ngành, doanh nghiệp và người sử dụng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương triển khai ngay các công việc sau đại hội và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng.
Việc Việt Nam và Anh nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ phản ánh tầm cao mới trong quan hệ song phương, mà còn đặt nền móng cho hợp tác về năng lượng, tài chính xanh và công nghệ - những lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng của kỷ nguyên mới.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chứng thực; Sửa đổi quy định về đăng ký quốc tịch và quyền đối với tàu bay là hai trong số những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2025.
Việt Nam và Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng phối hợp trong 5 lĩnh vực trọng tâm, hướng tới củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam-Anh.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các nền kinh tế APEC và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp tăng cường thương mại mở, chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
Quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Anh sẽ được tăng cường về lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng và giáo dục.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) thứ 12 và các hoạt động liên quan từ ngày 30/10-2/11 ở Malaysia.
Nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei, nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện, mở rộng hợp tác kinh tế, Halal, dầu khí, du lịch và giao lưu nhân dân.
Theo nhiều người dân tỉnh Lai Châu, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần đề ra quyết sách tập trung đầu tư hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là giao thông để phát triển đột phá.
Các chủ doanh nghiệp tư nhân hiện không chỉ có niềm tin mà còn được hưởng điều kiện thuận lợi nhiều hơn so với trước đây, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, chiều 31/10/2025, Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.
Văn kiện thể hiện rõ tính dự báo, tính khả thi, tính hành động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện mục tiêu chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đào Bá Việt, Phó Tham mưu trưởng, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 cùng với các nhà Lãnh đạo, Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn, tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12.