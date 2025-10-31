Chủ tịch nước đề xuất 3 trọng tâm tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025

Chủ tịch nước khẳng định, với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 31/10 theo giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Gyeongju (Hàn Quốc), sau Lễ đón trọng thể dành cho các nhà Lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025.

Với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, phiên họp thảo luận hai nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công - tư nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của gia tăng kết nối và nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, trước những cú sốc từ bên ngoài và tác động trái chiều của công nghệ. Chủ tịch nước đề xuất ba trọng tâm mà APEC cần tập trung.

Chủ tịch nước khẳng định, với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hoà bình, ổn định và thịnh vượng./.