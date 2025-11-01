Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 1/11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan.

Tại buổi tiếp, ông Kim Ghee Whan bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm làm việc tại trụ sở Trung tâm văn hóa ASEAN; vui mừng vì sự quan tâm của Chủ tịch nước đối với giao lưu văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Kim Ghee Whan cho biết Quỹ KF đang tập trung tài trợ các dự án về giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giao lưu thanh niên với nhiều đối tác. Trong đó, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của quỹ.

Hiện có hơn 30 trường đại học của Việt Nam đang được nhận tài trợ của quỹ thông qua chương trình đào tạo ngành Hàn Quốc học. Quỹ cũng cung cấp học bổng cho hơn 300 sinh viên sau đại học và học giả Việt Nam nghiên cứu về Hàn Quốc học; triển khai dự án giao lưu thanh niên trẻ Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay có nhiều biến động ảnh hưởng đến phát triển văn hóa, giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quỹ KF Kim Ghee Whan mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ đối phó với những rủi ro, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận nỗ lực của Quỹ KF trong thời gian qua thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, củng cố nền tảng nhân văn cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định hơn 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị, giờ đây Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân là những lĩnh vực mà Quỹ KF đang triển khai luôn được chú trọng.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ ấn tượng được tham dự các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Hàn Quốc tại một số hoạt động trong Khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC và cho biết các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua 3 nội dung trong đó có tuyên bố về công nghiệp văn hóa.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị trên cơ sở tiềm năng thế mạnh, tình cảm với đất nước con người Việt Nam, Quỹ KF tiếp tục các hoạt động quảng bá văn hóa con người hai nước; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc mở rộng hợp tác với Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác trong giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là đào tạo giáo viên, phát triển giáo trình và trao đổi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn quỹ phối hợp tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; hỗ trợ nghiên cứu, số hóa và bảo tồn di sản văn hóa nhất là các dự án hợp tác giữa viện nghiên cứu, bảo tàng và trường đại học hai nước cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, thời trang.

Nhất trí với những ý kiến của Chủ tịch Quỹ KF, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh dư địa hợp tác quỹ với Việt Nam trong giao lưu quảng bá văn hóa còn rất lớn, trong đó có nhu cầu về hiểu biết ngôn ngữ của nhau là hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước mong muốn Quỹ KF tiếp tục phối hợp, đầu tư vào lĩnh vực giao lưu văn hóa góp phần thúc đẩy mối qua hệ hai nước, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trao hiện vật trưng bày cho Trung tâm Văn hóa ASEAN tại Busan. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc Kim Ghee Whan; tặng hiện vật trưng bày cho Trung tâm văn hóa ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc cũng đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Trung tâm Văn hóa ASEAN - KF, dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, cùng nhau thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm quan Không gian trưng bày nghệ thuật sắp đặt “Đồ chơi dân gian Việt: Sự kết nối” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan phối hợp cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Trung tâm Văn hóa ASEAN - KF tổ chức.

Đến với không gian trưng bày này, công chúng sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp của đồ chơi dân gian Việt gắn với Tết Trung thu cũng như các giá trị văn hóa sau mỗi món đồ. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao APEC 2025 góp phần giới thiệu, quảng bá đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoạt động này còn mang ý nghĩa kết nối không chỉ về văn hóa mà còn về con người khi cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Busan và nhiều khu vực ở Đông Nam Hàn Quốc; đồng thời được kỳ vọng là cơ hội để công chúng Hàn Quốc khám phá những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa của hai dân tộc, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Hoạt động bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 của Chủ tịch nước Chiều 1/11, tại thành phố Busan, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, tiếp Thị trưởng thành phố Busan, Thăm Trung tâm Văn hoá ASEAN tại Busan...