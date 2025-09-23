Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án APEC 2027

Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra và làm việc với tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, nhà đầu tư cùng lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường đang thi công các dự án, công trình trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, hồ nước Dương Đông 2 và hồ nước Cửa Cạn.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và nhà đầu tư, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tỉnh cần tăng cường chủ động, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền và quy định. Yêu cầu là làm đúng, làm đủ, nhưng phải làm nhanh và bám sát các chỉ đạo để đảm bảo tiến độ chung, không được ỷ lại hoặc để chậm trễ vì những vướng mắc nhỏ; nếu gặp khó khăn về kỹ thuật, cần hỏi ngay các bộ, ngành để được hướng dẫn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã ban hành các cơ chế, chính sách; do đó, cần tận dụng tối đa những cơ chế này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Giải quyết các vướng mắc về cơ chế và tài chính, Phó Thủ tướng đã đưa ra các quyết định cho một số dự án lớn.

Cụ thể như Đại lộ APEC thống nhất tách làm hai dự án thành phần độc lập, gồm: Dự án 1 (1,6 km), đầu tư hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước (trong đó, Trung ương hỗ trợ 70%, địa phương 30%); dự án 2 (1,4 km) cơ chế và mức hỗ trợ 70% như đã thống nhất. Dự án tàu điện thống nhất vẫn giữ cơ chế cũ là hỗ trợ 70%.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các bộ, ngành chức năng và đơn vị liên quan cần nhanh chóng làm thủ tục để đảm bảo chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tư. Thời gian bàn giao trước ngày 1/10/2025 để đảm bảo tiến độ mở rộng sân bay.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc định giá tài sản để thống nhất mức thanh quyết toán; việc chuyển giao phải “nguyên đai, nguyên kiện” và đầy đủ các trang thiết bị, cả con người và thiết bị.

Nhà đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật để tiếp quản, vận hành sân bay Phú Quốc, đảm bảo kinh doanh bình thường và an toàn bay.

Đối với vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện các dự án, công trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương báo cáo với Chính phủ, đồng thời tập hợp lại vấn đề chung của cả nước, trong đó có Phú Quốc, tỉnh An Giang để tham mưu cơ chế, chính sách hoặc ban hành một Nghị quyết để xử lý vấn đề này.

Khắc phục các vấn đề còn tồn đọng, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tìm nhanh nhà đầu tư cho các dự án còn lại, gồm: dự án nước thải, dự án nước sạch và trung tâm.

Các, bộ ngành phải bám sát, rà soát nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với tỉnh để hướng dẫn và xử lý. Tỉnh phải chủ động phối hợp ngay với các ngành khi có vấn đề vướng mắc, tránh chậm trễ.

Phó Thủ tướng ghi nhận kiến nghị của tỉnh về đầu tư đường ven biển trên đảo Phú Quốc bằng ngân sách.

Tỉnh cần tính toán lại khả năng cân đối của địa phương, khả năng huy động, khả năng đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 và khả năng kêu gọi xã hội hóa. Sau đó, làm việc với Bộ Tài chính để xem xét khả năng hỗ trợ. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định vấn đề này.

Báo cáo tại buổi làm việc, trong số 21 dự án, công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027, đến nay, tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư 7 dự án ngoài ngân sách, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công 8 dự án đầu tư công.

Trong số đó, có 5 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra gồm: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án Khu đô thị Bãi Đất Đỏ, dự án Khu đô thị Núi Ông Quán, dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông.

Đối với 2 dự án Nhà máy xử lý nước thải đang lựa chọn nhà đầu tư; tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà máy nước Dương Đông 2 và phê duyệt các dự án đầu tư công còn lại hoàn thành trước 10/10/2025.

Quá trình triển khai các dự án, công trình chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến: Thủ tục đầu tư dự án, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư PPP, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và giá dịch vụ xử lý nước thải…/.

