Bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 351/TB-VPCP ngày 6/7/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp diễn ra ngày 28/6/2025 triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Thông báo nêu rõ Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành đã tích cực triển khai đồng loạt 15 nhiệm vụ do Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành 12 nhiệm vụ và còn 3 nhiệm vụ đang thực hiện, chưa hoàn thành.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các bộ, ngành trong việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ với cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Các bộ đã quán triệt tinh thần, vào cuộc, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện các dự án; Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chủ động triển khai lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thi công cho các dự án nhanh chóng, tạo ấn tượng rất tốt; công tác quản lý đất đai, dân cư, rừng… đã được cải thiện nhiều, đi vào nề nếp; các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực triển khai các dự án.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, hiện mới triển khai 2 khu chính là Trung tâm Hội nghị và Cảng hàng không, các dự án khác chưa triển khai công tác thi công; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, nhiều dự án hạ tầng quan trọng chưa lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai (xử lý rác thải, nước thải, nước sạch, cảnh quan, hạ tầng, chiếu sáng, cây xanh…).

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phải tích cực vào cuộc, rà soát các nhiệm vụ được giao theo quy định và tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, xác định các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như trong việc sáp nhập tỉnh để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ để bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án.

Báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần tiến độ triển khai

Về yêu cầu chung, Phó Thủ tướng lưu ý Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện quốc tế quan trọng, được Tổng Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thông qua 10 chính sách đặc thù cho tỉnh Kiên Giang.

Do đó, các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang (trước đây là tỉnh Kiên Giang) phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, Bộ trưởng các Bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tỉnh An Giang trong quá trình triển khai các dự án.

Về đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, hiện các quy định phân cấp đã đầy đủ, toàn diện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao tài sản do Nhà nước đầu tư; tiến hành đánh giá tài sản do ACV đầu tư; đầu tư công trình bảo đảm hoạt động bay; xây dựng phương án bảo đảm hoạt động thông suốt của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Định kỳ 1 tháng/lần, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và các bộ báo cáo đầy đủ tiến độ triển khai các dự án, công trình, công việc có liên quan, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Các bộ, ngành liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh trong quá trình triển khai. Phó Thủ tướng định kỳ từ 2 tháng đến 3 tháng/1 lần sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại hiện trường các dự án.

Hoàn thành Kế hoạch triển khai, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/7/2025

Về các công việc cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tiến độ tổng thể các dự án theo tinh thần 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền"; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ phải bàn giao phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tối thiểu từ 3-6 tháng; hoàn thành Kế hoạch, gửi các bộ, cơ quan để theo dõi và báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/7/2025.

Đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 7/2025, nhất là các dự án, công trình thiết yếu (các nhà máy cấp nước sinh hoạt, nhà máy xử lý nước thải, rác thải, hồ chứa nước ngọt…). Việc đẩy nhanh tiến độ, cần quan tâm đến chính sách thu hút nhà đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng thường rất phức tạp, do đó, cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quá trình triển khai hết sức lưu ý việc tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người dân, đáp ứng tiến độ, không gây bức xúc, khiếu kiện. Trường hợp phải tiến hành cưỡng chế thì thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư và dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp: yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai công tác rà phá bom mìn, khảo sát, thiết kế… phấn đấu khởi công đồng loạt các dự án, công trình trong dịp 19/8/2025 theo Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục triển khai các gói thầu, công trình, dự án bảo đảm nhanh chóng triển khai và tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư.

Về khai thác khoáng sản, kiểm soát chặt chẽ khối lượng khoáng sản khai thác thực tế để yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước; ban hành ngay văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm chuyển giao tài sản Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan đồng hành, giám sát, chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền và theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/2025/NĐ-CP và tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương quá trình triển khai các dự án, trong đó lưu ý:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng, rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; khai thác khoáng sản; đánh giá tác động môi trường.

Bộ Xây dựng bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt, an toàn, không bị gián đoạn; chỉ đạo thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm đồng bộ với tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc; hoàn thành việc chuyển giao tài sản Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho địa phương trước ngày 5/7/2025.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam… trong việc tổ chức vận hành, khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn bay và việc chuyển quyền khai thác sân bay từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sang Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đảm bảo thông suốt trong quá trình chuyển giao; khẩn trương rà soát, xác định danh mục, giá trị đầu tư (nguyên giá, giá trị còn lại) và tổ chức thẩm định giá đối với tài sản doanh nghiệp đã đầu tư tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc làm cơ sở cho việc xử lý tài sản, hoàn thành trong trước 15/8/2025.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư có cam kết tiến độ với chủ đầu tư và xây dựng biện pháp rút ngắn tiến độ, triển khai đầu tư dự án bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Tập đoàn Sun Group đầu tư công trình với thiết kế mang tính văn hóa và giá trị cao, kiến trúc hiện đại, đáp ứng mục tiêu tự hào là công trình biểu tượng của Phú Quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín, tầm vóc và sự phát triển của của Việt Nam trên thế giới.

Về các kiến nghị, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang báo cáo rõ phương án đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, trong đó nêu rõ hình thức đầu tư (đầu tư theo Luật Đầu tư hay Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư,...), tiến độ thực hiện Dự án, sự cần thiết chuyển từ Danh mục dự án đầu tư công sang Danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)..., lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo hoàn thành Dự án đáp ứng tiến độ tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Dự án đường bộ ven biển phía Đông đảo Phú Quốc và Dự án đường bộ ven biển kết nối cảng An Thới là các dự án phục vụ gián tiếp cho Hội nghị APEC 2027, bảo đảm phát triển hạ tầng đồng bộ cho khu vực, phục vụ trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh và tạo quỹ đất phát triển kinh tế, xã hội.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xây dựng hồ sơ đề xuất, lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định./.

