Ninh Bình triển khai mô hình tăng trưởng mới, phấn đấu tăng trưởng hai con số

Ngày 13/1, tại phường Hoa Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho rằng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội XIV của Đảng, là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2026-2030.

Các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu nghiêm túc nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành thành phố Trung ương vào năm 2030.

Tỉnh tập trung quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đồng thời chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở Chương trình công tác, các kế hoạch, các kịch bản, các phương án điều hành của tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, trong đó phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý và cả năm, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thiện trình phê duyệt việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình trong tháng 01/2026; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh vốn đầu tư công; đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường kết nối vùng, liên vùng; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp...

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong lưu ý, nhiệm vụ năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành hết sức nặng nề, do vậy từng ngành, từng cơ quan, địa phương, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể góp phần vào hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho năng lực của tỉnh; đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng bền vững, thông minh, gắn với quy hoạch không gian phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, sản xuất và đời sống xã hội; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng một chính quyền “kiến tạo-liêm chính-hành động-phục vụ nhân dân”...

Năm 2026, tỉnh Ninh Bình quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tạo lập mô hình tăng trưởng mới, chất lượng cao; thực hiện tái cơ cấu kinh tế đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực, khơi thông các nguồn lực, tạo không gian tăng trưởng mới; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các vùng, khu vực.

Các cụm thi đua ký kết giao ước thi đua tại hội nghị. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tỉnh làm mới động lực tăng trưởng truyền thống trên cơ sở thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, nhất là nâng cao hiệu quả đầu tư công trong dẫn dắt đầu tư tư nhân; tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên đẩy nhanh chuyển đổi số khu vực công, hỗ trợ và thúc đẩy khu vực tư chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo.

Trong năm vừa qua, kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình có bước phát triển vững chắc: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,65%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố cả nước và xếp thứ 3/6 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô kinh tế đạt 342.812 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 78.369 tỷ đồng…

Tại hội nghị, 15 khối thi đua cùng 12 cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.