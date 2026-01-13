Đồng Nai đặt mục tiêu thu ngân sách đạt trên 101.000 tỷ đồng trong năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-TU về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026; trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đơn vị tăng tốc, bứt phá ngay từ đầu năm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân.

Tổ chức các hoạt động, hỗ trợ, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng khó khăn, biên giới... bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đơn vị đẩy nhanh triển khai các dự án, các chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026; tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả công việc, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí đủ lực lượng, phương tiện trực, xử lý, giải quyết công việc kịp thời, thông suốt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Một đoạn trên đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung-cầu hàng hoá, dịch vụ và ổn định giá cả; bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt; chủ động bảo đảm điều kiện, phương tiện vận chuyển người, hàng hoá để phục vụ nhân dân và đồng bào về quê ăn Tết và khách quốc tế đến Đồng Nai.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức.

Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách đạt trên 101.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Năm 2026, Đồng Nai tiếp tục là “đại công trường” của cả nước khi triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; Đường Vành đai 3; Đường Vành đai 4; Đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành; Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành-Hoa Lư đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành; Đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú; mở rộng Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Trong năm, Đồng Nai sẽ khởi công xây dựng nhiều dự án giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành; các gồm: Cầu Cát Lái, Cầu Long Hưng, Cầu Phú Mỹ 2, Cầu Thạnh Hội 2, Cầu Tân An, Cầu Tân Hiền, Cầu Nha Bích./.

40 năm đổi mới: Đồng Nai vươn lên thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước Là địa phương có khu công nghiệp đầu tiên, đến nay tỉnh Đồng Nai đã trở thành một trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước với 81 khu công nghiệp được quy hoạch, diện tích trên 39.000ha.