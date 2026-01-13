Quảng Ninh gỡ điểm nghẽn để thu hút 3 tỷ USD vốn FDI năm 2026

Ngày 13/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị để thống nhất Chương trình xúc tiến đầu tư và Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Nhằm đảm bảo nguồn lực đóng góp cho tăng trưởng hai con số, năm 2026 Quảng Ninh dự kiến thu hút 101 dự án đầu tư ngoài ngân sách vốn trong nước với tổng vốn gần 569.000 tỷ đồng và 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, điểm nghẽn trong thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn FDI trong năm 2025.

Trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp tháo gỡ đồng bộ, hiệu quả, dứt điểm; trong đó, phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt cũng như các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư mới.

Các xã, phường, đặc khu tập trung tối đa cho giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang được triển khai, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo quỹ đất để thu hút thêm các dự án đầu tư mới trong năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính và các sở, ngành rà soát, hoàn chỉnh danh mục thu hút đầu tư trong từng lĩnh vực cụ thể, tập trung vào một số dự án đầu tư quy mô lớn, trọng điểm và có tính khả thi cao; đồng thời xác định lộ trình thực hiện cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả đầu tư. Đây cũng là minh chứng thực tế cho chất lượng môi trường đầu tư-kinh doanh của tỉnh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư không chỉ cho năm 2026 mà cho cả giai đoạn sau này.

Trên cơ sở những nội dung vướng mắc đã được tỉnh tháo gỡ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

Năm 2025, Quảng Ninh thu hút được vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 503.447 tỷ đồng, gấp 16,74 lần so với năm 2024; vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 1 tỷ USD.

Điểm nhấn trong thu hút đầu tư là trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, tỉnh Quảng Ninh đã trao các quyết định đầu tư cho 22 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư hơn 110.887 tỷ đồng.

Tiếp đến, cùng với cả nước, ngày 19/12, kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khởi công 26 dự án (chiếm hơn 11% tổng số dự án khởi công dịp này của cả nước) với tổng mức đầu tư 383.000 tỷ đồng; trong đó có 2 "siêu" dự án trong 10 "siêu" dự án của cả nước được khởi công trong dịp này là khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh có quy mô vốn lớn nhất hiện nay gần 18 tỷ USD của Tập đoàn VinGroup và khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino có tổng vốn 2 tỷ USD của Tập đoàn SunGroup...

Các dự án khởi công mới được trải rộng trên khắp các lĩnh vực, từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế../.

