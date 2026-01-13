Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam 2026 tiếp tục tăng trưởng cao

Ngân hàng Standard Chartered tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026, dù dự báo tăng trưởng cho năm nay có phần thận trọng hơn so với mục tiêu 10% mà Chính phủ đề ra.

Bước sang năm 2026, Standard Chartered cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song cần thận trọng hơn trước các yếu tố rủi ro đang hiện hữu.

Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, thương mại và thuế quan tiếp tục là vấn đề rủi ro hàng đầu.

Các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và chính quyền Mỹ liên quan đến quy định xuất xứ hàng hóa và vấn đề trung chuyển được đánh giá sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng thương mại trong năm nay.

Kết quả của các cuộc đàm phán này không chỉ tác động đến xuất khẩu, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư và dòng vốn nước ngoài.

Bên cạnh đó, về chính sách tiền tệ, bà Nguyễn Thúy Hạnh đánh giá cao sự linh hoạt và kịp thời trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2025, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ở mức tích cực.

Đây tiếp tục được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, duy trì hoạt động sản xuất-kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2026.

Ở góc độ phân tích vĩ mô, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cao cấp phụ trách thị trường Việt Nam và Thái Lan tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết, nhóm nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng trưởng khoảng 7,2%.

Mặc dù con số này thấp hơn mục tiêu 10% mà Chính phủ đặt ra, song ông Tim Leelahaphan nhấn mạnh rằng 7,2% vẫn là mức tăng trưởng rất cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã duy trì đà tăng mạnh trong nhiều năm liên tiếp.

Đáng chú ý, trong các dự báo khu vực của Standard Chartered, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, vượt lên trên nhiều nền kinh tế khác trong bối cảnh tăng trưởng khu vực có xu hướng chậm lại.

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Standard Chartered, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể chậm lại trong nửa đầu năm, trước khi phục hồi rõ nét hơn vào nửa cuối năm. Ngân hàng này dự báo GDP tăng khoảng 6,5% trong nửa đầu năm, sau đó tăng tốc lên khoảng 8% trong nửa cuối năm, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt 7,2%.

Lý giải cho cách tiếp cận thận trọng trong ngắn hạn, ông Tim Leelahaphan cho biết triển vọng tăng trưởng trong những tháng đầu năm vẫn chịu tác động từ các yếu tố bất định bên ngoài.

Đáng chú ý là tiến trình đàm phán thuế quan giữa Chính phủ Việt Nam và chính quyền Mỹ, vốn được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào khoảng giữa năm theo kịch bản cơ sở của Standard Chartered.

Trong thời gian chờ đợi kết quả cụ thể, các rủi ro liên quan đến thương mại tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và triển vọng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, một số chỉ báo kinh tế trong quý 4/2025 cũng cho thấy đà mở rộng của nền kinh tế có dấu hiệu chững lại. Dù xuất khẩu tiếp tục tăng tốc vào cuối năm, sản xuất chế tạo, doanh số bán lẻ và tiêu dùng trong nước - những trụ cột quan trọng của tăng trưởng - dù vẫn duy trì ở mức tích cực nhưng không còn ghi nhận mức tăng mạnh như các quý trước, thậm chí có xu hướng đi ngang trong quý cuối cùng của năm.

Từ hai yếu tố này, Standard Chartered cho rằng đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 có thể khởi đầu chậm hơn, song triển vọng sẽ cải thiện rõ rệt khi các bất định bên ngoài dần được tháo gỡ.

Về động lực tăng trưởng, chuyên gia của Standard Chartered cho rằng, sản xuất chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút FDI chủ đạo và đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Standard Chartered cũng ghi nhận dòng vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản đang gia tăng, song hành với những tín hiệu phục hồi ban đầu của thị trường này.

Đối với triển vọng dòng vốn, bức tranh hiện tại được đánh giá là khá trái chiều. Trong khi vốn FDI giải ngân trong năm ngoái tăng trưởng tích cực, thì vốn đăng ký mới lại có dấu hiệu chững lại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhà đầu tư đang tạm thời đứng ngoài để chờ đợi kết quả đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Các chuyên gia của Standard Chartered cho rằng, khi Việt Nam đạt được các thỏa thuận thương mại rõ ràng và có lợi, dòng vốn FDI đăng ký mới có thể quay trở lại mạnh mẽ, củng cố thêm triển vọng tăng trưởng trong trung hạn.

May hàng xuất khẩu sang thị trường Tây Ban Nha tại Công ty may Hồ Gươm (Hưng Yên). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đối với chính sách tiền tệ, Standard Chartered cho rằng, mặc dù có những biến động nhất định trên thị trường, nhưng quan điểm xuyên suốt là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu giữ mặt bằng lãi suất ổn định.

Sự ổn định này là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Do đó, không quá quan ngại về việc lãi suất sẽ có những biến động mạnh hay gây sốc trong năm 2026.

Năm 2025 là một năm đầy biến động đối với kinh tế toàn cầu, khi thế giới phải đối mặt với các căng thẳng địa chính trị kéo dài và áp lực thương mại gia tăng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thuế quan và chính sách thương mại từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam đã khép lại năm 2025 với kết quả rất ấn tượng, khi GDP tăng trưởng 8,02%, vượt toàn bộ các chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra.

Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách điều hành, mà còn khẳng định khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước những cú sốc từ bên ngoài./.

