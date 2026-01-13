Đồng yen xuống mức thấp nhất 17 tháng trước biến động chính trị tại Nhật Bản

Đồng yen Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024, giao dịch ở vùng 158 yen đổi 1 USD trong phiên 13/1 sau khi có thông tin Thủ tướng Sanae Takaichi dự định giải tán Hạ viện để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm.

Cụ thể, đồng nội tệ Nhật Bản đã chạm mốc 158,90 yen đổi 1 USD trong sáng cùng ngày trên thị trường châu Á. Không chỉ suy yếu so với đồng bạc xanh, đồng yen còn rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng euro và franc Thụy Sĩ. Đáng chú ý, tỷ giá euro/yen đã giao dịch quanh vùng 185 yen/euro, mức thấp chưa từng thấy kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra mắt năm 1999.

Áp lực bán tháo đồng yen gia tăng do giới đầu tư lo ngại về sức khỏe tài khóa của Nhật Bản. Thị trường dự báo nếu liên minh cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tiềm năng sắp tới, chính phủ của bà Takaichi sẽ đẩy mạnh chi tiêu công và nới lỏng tài khóa mạnh hơn nữa. Phản ứng trước tâm lý này, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm leo lên 2,150% - mức cao nhất kể từ tháng 2/1999.

Trong khi đó, đồng USD đang chịu áp lực nhất định dù vẫn giữ được đà tăng so với đồng yen. Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Động thái chưa từng có tiền lệ này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, khiến một số nhà đầu tư bán ra USD và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Nhận định về xu hướng sắp tới, các chuyên gia chiến lược tiền tệ cho rằng thị trường đang đặt niềm tin vào kịch bản liên minh của bà Takaichi sẽ gia tăng quyền lực tại Hạ viện. Điều này đồng nghĩa với khả năng Nhật Bản sẽ đẩy mạnh nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, từ đó tiếp tục gây sức ép giảm giá lên đồng yen trong ngắn hạn./.

Đồng USD duy trì đà tăng giá phiên thứ tư liên tiếp Đà tăng của USD được hỗ trợ bởi thông tin từ báo cáo tăng trưởng việc làm tại Mỹ thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.