Đồng yen chạm đáy 9 tháng trước kỳ vọng Chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại

Đồng yen Nhật Bản đã ghi nhận mức thấp nhất trong 9 tháng, giao dịch quanh ngưỡng 154 yen đổi 1 USD trong phiên 12/11.

Diễn biến này xuất phát từ kỳ vọng về việc Chính phủ Mỹ sẽ sớm hoạt động trở lại sau một thời gian dài đóng cửa.

Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương), tỷ giá USD so với yen Nhật là 154,60-154,62 yen đổi 1 USD, tăng so với mức 154,18-154,19 yen đổi 1 USD tại thị trường Tokyo trong phiên 11/11.

Trước việc đồng yen rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama đã bày tỏ lo ngại. Quan chức này cho rằng tác động tiêu cực của sự suy yếu này trên thị trường ngoại hối đã trở nên rõ rệt, đồng thời cảnh báo về tốc độ mất giá nhanh chóng của đồng nội tệ.

Các nhà phân tích cũng nhận định rằng sự giảm giá gần đây của đồng yen có thể phản ánh kỳ vọng về chính sách mở rộng tài khóa dưới thời nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Ông Masahiro Yamaguchi, Trưởng phòng Nghiên cứu Đầu tư tại công ty dịch vụ tài chính SMBC Trust Bank, giải thích rằng những phát biểu gần đây từ các thành viên chính phủ Thủ tướng Takaichi tại Quốc hội dường như ủng hộ việc mở rộng tài khóa. Nếu thành sự thật, điều này có khả năng dẫn đến việc đồng yen tiếp tục mất giá.

Đối với các đồng tiền khác, đồng euro được giao dịch ở mức 1,1582-1,1584 USD đổi 1 euro và 179,06-179,11 yen đổi 1 euro, đều tăng so với phiên trước đó.

Trái ngược với diễn biến của thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán Nhật Bản khép phiên trong sắc xanh nhờ các báo cáo lợi nhuận khả quan từ Sony Group Corp. và nhiều doanh nghiệp nội địa khác.

Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi áp lực bán ra đối với các cổ phiếu công nghệ có giá trị vốn hóa lớn, theo sau xu hướng giảm điểm của chỉ số công nghệ Nasdaq của Mỹ trong phiên 11/11./.

