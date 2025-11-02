Kinh tế Nhật Bản suy giảm do thuế quan của Mỹ gây áp lực lên xuất khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/11, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản công bố số liệu khảo sát cho thấy nền kinh tế nước này đã suy giảm trong quý từ tháng 7-9/2025.

Đây là lần đầu tiên suy giảm trong 6 quý, do thuế quan của Mỹ gây áp lực với xuất khẩu.

Theo ước tính của các nhà kinh tế khu vực tư nhân, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2025 đã giảm 2,4% so với quý trước. Cả 9 nhà kinh tế được hỏi đều dự đoán mức tăng trưởng sẽ giảm, dao động từ 0,7%-3,9% theo năm.

Xuất khẩu là yếu tố lớn nhất dẫn đến sự sụt giảm này, giảm 2,3% so với quý trước. Một số người dự đoán sự sụt giảm mạnh do xuất khẩu ồ ạt trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế.

Đầu tư nhà ở tư nhân dường như cũng chậm lại sau làn sóng mua nhà ồ ạt trước khi các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng cho nhà ở được thắt chặt.

Dự báo về tiêu dùng cá nhân - chiếm hơn một nửa GDP - vẫn duy trì mức tăng trưởng dương 0,1% so với quý trước, nhưng tăng trưởng đang chậm lại.

Chuyên gia Saisuke Sakai của Mizuho Research & Technologies nhận định: "Tốc độ phục hồi tiêu dùng cá nhân chậm do tiền lương thực tế tăng trưởng chậm."

Giá thực phẩm tăng cao đã ảnh hưởng đến chi tiêu. Nhu cầu thay thế, được thúc đẩy bởi việc Microsoft ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10, dường như là một yếu tố tích cực.

Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong quý 2/2025 là 2,2%.

Chuyên gia Yoshimasa Maruyama tại SMBC Nikko Securities cho rằng nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ có thể được coi là "quá tốt" trong nửa đầu năm.

Chuyên gia Maruyama cho biết thêm hiện tại, nền kinh tế đang "buộc phải trải qua một đợt điều chỉnh dưới sức nặng" của thuế quan Mỹ.

Dự báo trung bình cho tăng trưởng hằng năm trong giai đoạn từ tháng 10-12/2025 là 0,7%. Nhiều người lưu ý rằng mức tăng trưởng này sẽ không đủ để bù đắp cho sự suy giảm đáng kể đã thấy trong quý từ tháng 7-9.

Việc tăng lương và các biện pháp kinh tế do nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đưa ra có thể sẽ thúc đẩy nền kinh tế bắt đầu từ năm 2026.

Tốc độ tăng trưởng hằng năm được dự báo là 1,0% trong năm nay và 0,6% vào năm tới. Sự mất giá quá mức của đồng yen được nhiều người coi là một rủi ro trước mắt.

Chính sách tài khóa mở rộng của chính quyền Thủ tướng Takaichi và chính sách nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ0 có thể đẩy đồng yen xuống thấp hơn.

Chuyên gia Mitsumaru Kumagai thuộc Viện Nghiên cứu Daiwa dự đoán: "Mức tỷ giá hối đoái phù hợp cho cả lợi nhuận doanh nghiệp và người lao động sẽ vào khoảng 130 yen đến 140 yen đổi 1 USD. Đồng yen yếu hơn có thể sẽ mang lại nhiều tác động tiêu cực hơn"./.

IMF: Nhật Bản có thể rơi xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ năm thế giới Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo GDP của Nhật Bản trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 4.463 tỷ USD, nhường lại vị trí thứ tư cho Ấn Độ - với dự báo GDP sẽ đạt khoảng 4.505 tỷ USD.