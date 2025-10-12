Thị trường tài chính Nhật Bản chuẩn bị cho bất ổn chính trị gia tăng

Thị trường tài chính Tokyo đang chuẩn bị cho bất ổn chính trị gia tăng sau thông báo của Đảng Công Minh về việc chấm dứt liên minh kéo dài 26 năm với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Thị trường Tokyo rung chuyển vào ngày 10/10 khi đồng yen tăng giá và chỉ số Nikkei tương lai giảm mạnh. Thị trường đang trong tình trạng căng thẳng, cho thấy tình hình bất ổn có thể sẽ tiếp tục trong tuần này sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày.

Bất ổn chính trị là yếu tố chính kìm hãm thị trường vào ngày 10/10. Mối lo ngại về tương lai của liên minh LDP-Công Minh gia tăng khiến chỉ số Nikkei-225 tạm thời giảm hơn 600 điểm.

Khi thị trường đóng cửa, chỉ số này giảm 491,64 điểm so với ngày hôm trước, xuống còn 48.088,80 điểm. Sau khi Công Minh tuyên bố rút lui vào buổi tối, chỉ số Nikkei tương lai trên Sàn giao dịch Osaka đã giảm xuống mức khoảng 47.000 điểm.

Những lo ngại chính trị cũng lan sang lãi suất và tỷ giá hối đoái đồng yen. Trên thị trường trái phiếu Tokyo vào chiều 10/10, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm mới phát hành đã tăng lên 1,7%, tăng 0,01 điểm phần trăm so với giá đóng cửa của ngày hôm trước, trong bối cảnh giá trái phiếu giảm. Đây là mức cao nhất trong khoảng 17 năm.

Tỷ giá hối đoái đồng yen trên thị trường ngoại hối Tokyo cũng tăng tốc mạnh mẽ khi tin tức về việc Đảng Công Minh rút khỏi liên minh lan truyền, gây ra sự hoài nghi rộng rãi về tính khả thi của các chính sách tài khóa mở rộng do bà Takaichi chủ trương. Đồng yen tạm thời tăng giá lên 152,38 yên/USD.

Tuy nhiên, thị trường vẫn biến động và người dân bắt đầu bán đồng yen và mua lại đồng USD do suy đoán rằng LDP và Đảng Dân chủ vì nhân dân đối lập (LDP) có khả năng hợp tác./.

