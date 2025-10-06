Nhật Bản: Chỉ số chứng khoán chủ chốt tăng vọt lên mức cao kỷ lục

Chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nhật Bản đã tăng mạnh lên mức kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 6/10, sau chiến thắng của bà Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cuối tuần qua.



Theo đó, chỉ số Nikkei 225 tăng 2.175,26 điểm, tương đương 4,75%, lên mức kỷ lục 47.944,76 điểm khi chốt phiên giao dịch. Đợt tăng mạnh này đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ ngày 10/4.



Với việc bà Takaichi - người có quan điểm ủng hộ nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ - được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền, Nhật Bản đang tiến gần đến việc có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử và sẽ chủ trương đi theo chính sách tài khóa mở rộng trong thời gian tới, qua đó tạo động lực cho thị trường chứng khoán và thúc đẩy đầu tư.

Ngay sau thông tin bà Takaichi được bầu làm Chủ tịch LDP, các cổ phiếu gắn với chương trình chính sách của bà đã thu hút lực mua mạnh.



Cùng trong đà tăng của thị trường, chỉ số Topix cũng tiếp tục tăng khi nhích thêm 96,89 điểm, tương đương 3,1% lên mức kỷ lục 3.226,06 điểm.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (thị trường Prime), số mã tăng áp đảo mã giảm với 1.469 cổ phiếu tăng điểm và chỉ có 119 cổ phiếu giảm điểm cùng 28 mã đi ngang./.

