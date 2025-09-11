Thị trường chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục phiên sáng 11/9

Thị trường chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục trong phiên sáng 11/9, nhờ cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng giá, trong khi các nhà đầu tư đặt cược rằng số liệu lạm phát của Mỹ sẽ củng cố thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới, và có thể là thêm hai lần nữa vào cuối năm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 363,06 điểm, hay 0,83%, lên mức kỷ lục 44.200,73 điểm, khi cổ phiếu của các công ty công nghệ, năng lượng và tiện ích tăng vọt.

Giá cổ phiếu của SoftBank tăng gần 9%, sau khi giá cổ phiếu của đối tác tại dự án Stargate là Oracle tăng vọt 36% trên Phố Wall trong phiên trước, mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 1992, nhờ dự báo nhu cầu từ các công ty AI đối với dịch vụ điện toán đám mây của công ty sẽ tăng mạnh.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản giảm 0,1%, một phần do chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,8%, xuống 25.983,91 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,16%, xuống 3.806,06 điểm.

Báo cáo công bố ngày 10/9 cho thấy, chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 8/2025 giảm 0,1% so với tháng 7/2025, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2025, khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Các nhà đầu tư nhận định chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới.Sau khi số liệu PPI được công bố, các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025, dự kiến được công bố vào cuối ngày.

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy CPI có thể tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/2025, trong khi CPI lõi có thể giữ nguyên mức tăng 3,1%.

Tại thị trường trong nước sáng ngày 11/9, chỉ số VN-Index giảm 28,71 điểm, hay 1,75%, xuống 1.614,55 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 5,15 điểm, hay 1,88%, xuống 269,45 điểm./.

