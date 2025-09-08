Đồng yên sụt giảm đẩy chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm chiều 8/9 khi bất ổn chính trị ở Nhật Bản gây áp lực lên đồng yen.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei tăng 1,5% lên 43.643,81 điểm lúc đóng cửa sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/9 công bố ý định từ chức khiến giá trị đồng yen sụt giảm.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,85% lên 25.633,91 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng 0,4% lên 3.826,84 điểm.

Các thị trường chứng khoán Seoul tăng 0,5%, Jakarta tăng 0,6% và Wellington tăng 0,4%. Trong khi đó, những thị trường chứng khoán Bangkok và Singapore đi ngang, còn thị trường Sydney giảm 0,2%.

Theo chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao Michael Wan tại ngân hàng Nhật Bản MUFG, các dự báo Fed sẽ hạ lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sẽ mang đến không gian và thời gian điều chỉnh chính sách cho các ngân hàng trung ương châu Á.

Tuy nhiên, chuyên gia Wan cảnh báo rằng rủi ro lớn nhất đối với các đồng tiền châu Á là việc nền kinh tế Mỹ suy thoái đột ngột, dẫn đến xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là kịch bản cơ sở mà ông dự đoán.

Các nhà đầu tư cũng đang phân tích dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ. Dữ liệu việc làm tuần trước của Mỹ đã củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 8/9, chỉ số VN-Index giảm 42,44 điểm (2,55%) xuống 1.624,53 điểm. Còn chỉ số HNX-Index giảm 9,1 điểm (3,24%) xuống 271,57 điểm./.

Thị trường Nhật Bản đối mặt bất ổn sau khi Thủ tướng Ishiba từ chức Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn trên 10 năm có thể sẽ bị bán tháo khi thị trường bắt đầu giao dịch sau đó trong buổi sáng ngày thứ Hai, do lo ngại ngày càng tăng về chi tiêu công.