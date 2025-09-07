Xu hướng thị trường thận trọng với áp lực bán tháo và dòng vốn ngoại bán ròng

Sau một tháng thăng hoa với nhiều kỷ lục về điểm số và thanh khoản, thị trường chứng khoán khởi đầu tháng Chín với những diễn biến đầy bất ngờ, đặc biệt là áp lực bán tháo mạnh mẽ vào phiên cuối tuần.

Dù VN-Index đã có lúc vượt đỉnh lịch sử, song động thái chốt lời đột ngột cùng với xu hướng bán ròng kéo dài từ khối ngoại đã đặt những đánh giá thận trọng về triển vọng thị trường trong ngắn hạn.

Sự chuyển dịch dòng tiền

Khởi đầu tháng Chín, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến hai phiên giao dịch tích cực, đưa VN-Index vượt qua giá cao nhất tháng Tám và mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Tuy nhiên, đằng sau sự lạc quan ban đầu đã xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý.

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), nhận định sau tháng Tám “thăng hoa” - VN-Index tăng điểm mạnh với thanh khoản kỷ lục. Thị trường khởi đầu tháng Chín với hai phiên giao dịch khá tích cực. Theo đó, chỉ số đã vượt lên mốc tâm lý 1.700 điểm, tuy nhiên thanh khoản giảm khá mạnh và cơ hội sinh lợi thu hẹp. Điều này dẫn đến áp lực bán khá mạnh trong cuối phiên tiếp theo. Kết quả là VN-Index đóng cửa tuần giảm 0,91% về mức 1.666,97 điểm, nằm dưới giá cao nhất tháng Tám, cho thấy rủi ro đạt đỉnh ngắn hạn đã hiện hữu. Tương tự, VN30 giảm 1,07% về mức 1.845,48 điểm với “rủi ro” đạt đỉnh ở vùng giá 1.900 điểm.

Mặc dù vậy, độ rộng thị trường vẫn duy trì khá tích cực nhờ tính chất luân chuyển dòng tiền. Theo ông Nhật, độ rộng thị trường vẫn khá tích cực, do tính chất luân chuyển đầu cơ ngắn hạn sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều. Nổi bật ở nhóm cổ phiếu ngành thép, xây dựng, khu công nghiệp, thủy sản, dầu khí, công nghệ... Trong khi, thị trường đã chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần ở nhóm mã đã tăng nhiều như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản…

“Điều này cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển linh hoạt, tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành chưa tăng mạnh đồng thời chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng nóng. Thanh khoản thị trường giảm đáng kể trong hai phiên đầu tháng, nhưng lại gia tăng mạnh trong phiên cuối tuần, đặc biệt khi áp lực bán dâng cao, phản ánh khả năng sinh lợi thấp dần và lực cầu không còn đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán,” ông Nhật phân tích.

Khối ngoại bán ròng kỷ lục

Tuần giao dịch cũng mang lại nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư, không chỉ ở diễn biến kỹ thuật mà còn ở động thái chốt lời của giới đầu tư. Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, chia sẻ: tiếp nối đà tăng tích cực ở tuần trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index mở đầu tháng với 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Dòng tiền có sự chuyển dịch từ nhóm ngân hàng sang nhóm cổ phiếu khác (như thép, bất động sản hay nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình).

Tuy nhiên, giữa lúc thị trường hừng hực khí thế khi đã có lúc chỉ số vượt đỉnh thời đại và chạm mốc 1.711 điểm, nhưng chỉ trong 30 phút cuối phiên chiều thứ Sáu, áp lực chốt lời đồng loạt xuất hiện đã khiến cho VN-Index bất ngờ “bốc hơi” tới 40 điểm, dù cho không có thông tin tiêu cực nào được đưa ra. Đặc biệt, sự sụt giảm bất ngờ này đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư và nhiều cổ phiếu. Rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh vào buổi sáng đã quay trở lại tham chiếu, thậm chí giảm sâu (như nhóm ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản).

Đáng chú ý hơn cả là diễn biến của dòng vốn ngoại. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài duy trì đà bán ròng mạnh mẽ. Ông Phong cho biết các tổ chức nước ngoài đã mua ròng tới gần 9.000 tỷ đồng trong tháng Bảy và thị trường đã kỳ vọng rất nhiều vào khả năng VN-Index sẽ được nâng hạng FTSE vào tháng Chín năm nay. Trước đó, có rất nhiều những thông tin củng cố cho niềm tin này, như đại diện của Tổ chức FTSE đã họp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và có những tín hiệu tích cực và thông tin chưa công bố chính thức về “Quỹ Vanguard có quy mô lớn thứ 2 thế giới đã mở tài khoản giao dịch tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, ông Phong chia sẻ điều bất ngờ đối với thị trường là trong suốt cả tháng Tám và tuần đầu tháng 9, các tổ chức nước ngoài đã quay trở lại bán ròng tới gần 29.000 tỷ đồng. Theo đó, các nhà đầu tư trong nước đã phải hấp thụ lực bán này để duy trì đà tăng của VN-Index. Riêng trong tuần đầu tháng 9, khối ngoại đã bán ròng mạnh với giá trị 5.051 tỷ đồng trên sàn HoSE.

“Áp lực bán ròng liên tục và quy mô lớn từ khối ngoại cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của họ, và điều này là một yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi sát sao,” ông Phong nói.

Khả năng tạo đỉnh ngắn hạn

Với những diễn biến phức tạp gần đây, ông Phan Tấn Nhật của SHS nhận định với những diễn biến trong những phiên gần đây, VN-Index tăng điểm với thanh khoản thấp và giảm mạnh, trong khi khối lượng bán gia tăng. Theo đó, chỉ số chung khả năng tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.690 điểm-1.710 điểm.

“VN-Index đang chỉ báo tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Khá nhiều mã trên thị trường sau giai đoạn tăng giá mạnh cũng có tín hiệu tương tự, chịu áp lực bán mạnh, khá đột biến. Thông thường trong lịch sử, sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử đã vượt lên,” ông Nhật chỉ ra.

Ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt và dẫn đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Về xu hướng trong tuần tới, ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh phiên đầu tuần, diễn biến thị trường sẽ cực kỳ quan trọng khi chỉ ra các tín hiệu về xu hướng ngắn hạn sắp tới. Về kỹ thuật, VN-Index có hỗ trợ ở khu vực 1.645 điểm và nếu trụ được ở mức này, thị trường chứng khoán có thể sẽ có nhịp hồi kỹ thuật và tích lũy ở quanh vùng 1.670 điểm của VN-Index. Mặc dù vậy, trong kịch bản tiêu cực hơn nếu có thông tin xấu được đưa ra, VN-Index có thể sẽ có nhịp chỉnh về 1.580-1.600 điểm.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Phong đưa ra lời khuyên cụ thể hơn. Các nhà đầu tư nên chủ động quản trị danh mục, đưa tỷ lệ cổ phiếu về ngưỡng an toàn đồng thời không nên giải ngân mới trong giai đoạn hiện tại. Bên cạnh các yếu tố nội tại, nhà đầu tư cũng cần theo dõi các sự kiện quốc tế có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu, và từ đó tác động đến Việt Nam.

“Một vài sự kiện cũng sẽ ảnh hưởng đến diễn biến thị trường chứng khoán thế giới trong thời gian tới là việc Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng Tám một tuần sau đó,” ông Phong lưu ý./.

