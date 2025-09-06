Thị trường chứng khoán đón chờ FTSE Russell công bố nâng hạng ở kỳ tháng 10

Ngày 5/9, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đang được các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội nâng hạng thị trường trong thời gian tới. Đặc biệt là thị trường đang hướng tới ngày 7/10, khi tổ chức FTSE Russell dự kiến công bố kết quả phân loại thị trường thường niên.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã ghi nhận và đánh giá cao những cải cách mà Việt Nam đã thực hiện. Nổi bật là việc ban hành và đưa vào hiệu lực Thông tư 68/2024/TT-BTC từ ngày 4/11/2024 và Thông tư 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025.

Các thông tư này đã thành công trong việc gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước khi giao dịch, một rào cản lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở đó, FTSE Russell cùng các tổ chức quốc tế khác cũng đánh giá cao Việt Nam trong việc triển khai Hệ thống công nghệ thông tin KRX - một nền tảng kỹ thuật hiện đại hóa giao dịch.

Cùng với đó là việc ban hành các thông tư mới quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, tạo hành lang pháp lý sẵn sàng cho việc áp dụng các cơ chế giao dịch mới tiên tiến hơn. Những bước đi này cho thấy sự quyết tâm cao của Việt Nam trong việc nâng cấp hạ tầng và khung pháp lý, đáp ứng các tiêu chí khắt khe để nâng hạng thị trường.

Trong tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính cho hay đã triển khai hàng loạt giải pháp tiếp theo nhằm mang đến trải nghiệm tích cực và nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây được xem như là yếu tố then chốt góp phần vào thành công của lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, Bộ Tài chính chia sẻ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Điểm nhấn quan trọng trong dự thảo Nghị định này là việc bổ sung quy định: “Trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, các công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhằm minh bạch hóa thông tin này.”

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn. Mục tiêu của việc sửa đổi này là nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng, từ đó nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng. Việc nới lỏng giới hạn sở hữu sẽ giúp tăng cường sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh các nỗ lực về khung pháp lý, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN. Dự kiến, Thông tư này sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới và chứa đựng nhiều quy định mới mang tính đột phá, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ dễ dàng hơn khi tiếp cận và tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các quy định mới đáng chú ý bao gồm: - Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán. - Không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài. - Không yêu cầu sinh trắc học đối với nhà đầu tư nước ngoài khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi thực hiện rút tiền. - Cho phép sử dụng hệ thống SWIFT trong các giao dịch. - Giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nâng hạng thị trường: Thời cơ huy động "dòng vốn năng động" trên chứng khoán Tổ chức xếp hạng FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá thị trường Việt Nam trong kỳ xét duyệt tháng 9, đây là bước tiến có ý nghĩa chiến lược, mở ra khả năng thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.