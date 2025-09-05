Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng về số liệu việc làm

Ngày 4/9, thị trường chứng khoán Mỹ đã bật tăng sau giai đoạn giao dịch ảm đạm đầu phiên, với chỉ số S&P 500 khép lại ở mức kỷ lục mới nhờ kỳ vọng thị trường lao động chậm lại sẽ mở đường cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Ông Pat Donlon thuộc Công ty Ủy thác Fiduciary nhận định: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà ‘tin xấu lại được coi là tin tốt,’ khi thị trường chờ đợi Fed cắt giảm lãi suất.”

Theo ông, báo cáo việc làm hằng tháng công bố ngày 5/9 sẽ là thước đo quan trọng. Ông Donlon cho biết thêm, thị trường đã tính đến khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9, nhưng nếu số liệu việc làm cao hơn dự kiến, điều đó có thể làm thay đổi kịch bản.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 6.502,08 điểm, nhỉnh hơn mức đỉnh lịch sử trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 45.621,29 điểm, còn Nasdaq Composite, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, tăng 1,0% lên 21.707,69 điểm.

Các thị trường hợp đồng tương lai đã gia tăng đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất sau số liệu việc làm tháng 8 công bố trước đó thấp hơn dự kiến.

Báo cáo ngày 4/9 của hãng ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân tăng 54.000 trong tháng 8, giảm mạnh so với mức 106.000 (đã điều chỉnh) trong tháng 7 và thấp hơn mức dự báo của giới phân tích.

Ở nhóm cổ phiếu đơn lẻ, Salesforce giảm 4,8% do triển vọng doanh thu gây thất vọng, trong khi Amazon tăng 4,3% sau khi thông báo hãng hàng không JetBlue Airways sẽ là đơn vị đầu tiên sử dụng mạng vệ tinh Project Kuiper của Amazon để cung cấp dịch vụ Wi-Fi trên chuyến bay./.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ GDP tăng mạnh và kỳ vọng Fed hạ lãi suất Khi kết thúc phiên 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,16% lên 45.636,90 điểm - mức cao chưa từng có; chỉ số S&P 500 cộng 0,32% lên 6.501,86 điểm, cũng xác lập kỷ lục mới.