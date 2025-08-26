Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần ngày 25/8 trong sắc đỏ khi giới đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất và hướng sự chú ý tới báo cáo lợi nhuận quý của hãng sản xuất chip AI Nvidia.

Ngoài ra, việc thị trường chốt lời sau đợt tăng mạnh của Phố Wall cuối tuần trước, khi Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục, cũng khiến các chỉ số chính giảm điểm.

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 0,43% xuống 6.439,32 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,22% còn 21.449,29 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,77% còn 45.282,47 điểm.

Hôm 22/8, thị trường bật tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị kinh tế chuyên đề thường niên Jackson Hole đã tỏ ý rằng ngân hàng trung ương này có thể tính đến việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2025, với lý do thị trường lao động đang suy yếu.

Các số liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong thời gian tới, gồm Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến vào ngày 29/8, và báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ vào tuần sau.

Những báo cáo này được xem là chìa khóa cho lộ trình chính sách của Fed, đặc biệt sau khi ông Powell khẳng định cắt giảm lãi suất vẫn chưa phải là điều chắc chắn.

Ông Brian Klimke, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý đầu tư Cetera Investment Management, nói: “Điểm tập trung hiện nay là thị trường lao động. Việc làm đã có dấu hiệu chững lại, kinh tế suy yếu, nên Fed cần hành động sớm hơn, và họ cũng nhận thấy điều đó.”

Cổ phiếu của Nvidia tăng 1% trước khi công bố báo cáo lợi nhuận vào ngày 27/8 tới - sự kiện được theo dõi sát sao nhất tuần này và được coi là phép thử quan trọng đối với làn sóng giao dịch cổ phiếu AI.

Với tỷ trọng khoảng 8% trong chỉ số S&P 500, kết quả kinh doanh của Nvidia - công ty có giá trị lớn nhất thế giới - sẽ tác động trực tiếp đến quỹ chỉ số. Và từ đó tác động đến số tiền tiết kiệm hưu trí của hàng triệu người Mỹ.”

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đặt cược 84% khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng tới.

Cổ phiếu Intel giảm 1% sau khi ông Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ sẽ mua cổ phần trong tập đoàn này, đồng thời khẳng định sẽ có thêm các thương vụ tương tự.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 25/8, chỉ số VN-Index giảm 31,44 điểm (1,91%) xuống 1.614,03 điểm. Chỉ số HNX-Index hạ 5,9 điểm (2,17%) xuống 266,58 điểm./.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau tín hiệu từ Fed Trong phiên giao dịch ngày 22/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,9% lên mức kỷ lục 45.631,74 điểm, cao nhất kể từ tháng 12/2024, chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, Nasdaq Composite tăng 1,9%.