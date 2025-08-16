Dòng tiền quay lại với chứng khoán toàn cầu nhờ lạm phát Mỹ 'hạ nhiệt'

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu khởi sắc trong tuần kết thúc vào ngày 13/8 khi ghi nhận dòng vốn chảy vào lớn nhất tính theo tuần trong hơn một tháng.

Dữ liệu từ công ty dịch vụ tài chính LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư đã mua ròng 19,32 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong giai đoạn báo cáo, đảo ngược tình trạng bán ròng 7,63 tỷ USD của tuần trước đó.

Động lực chính đến từ số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến và việc Mỹ-Trung gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan, giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn.

Môi trường lạm phát thấp hơn dự kiến củng cố cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng Chín tới. Một môi trường lãi suất thấp sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, giúp chi phí đầu tư rẻ hơn và biên lợi nhuận được cải thiện.

Tính theo khu vực, các quỹ cổ phiếu của Mỹ dẫn đầu dòng vốn vào với 8,77 tỷ USD, bù đắp một phần cho dòng vốn chảy ra trị giá 13,89 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, các quỹ của châu Âu và châu Á lần lượt thu hút ròng 7,08 tỷ USD và 2,07 tỷ USD trong tuần.

Xét theo nhóm ngành, các quỹ tập trung vào công nghệ đã chứng kiến nhu cầu hằng tuần mạnh nhất kể từ tháng 2/2021 khi thu hút dòng vốn ròng trị giá 4,08 tỷ USD.

Nhà đầu tư đang quan tâm đặc biệt đến nhóm cổ phiếu này, bao gồm cả Apple Inc - công ty đã cam kết sẽ có các khoản đầu tư mới vào Mỹ để tránh khả năng bị áp thuế đối với sản phẩm điện thoại iPhone.

Ngược lại, các quỹ ngành chăm sóc sức khỏe và dịch vụ truyền thông phải đối mặt với dòng vốn chảy ra ròng lần lượt là 835 triệu USD và 646 triệu USD.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu vẫn tiếp tục được ưa chuộng khi ghi nhận tuần thứ 17 liên tiếp có dòng vốn vào ròng, thu hút 15,87 tỷ USD trong tuần. Bên cạnh đó, các quỹ trái phiếu bằng đồng euro và quỹ trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận dòng vốn vào hàng tuần khá đáng kể, lần lượt là 3,3 tỷ USD và 1,37 tỷ USD.

Các quỹ hàng hóa tập trung vào vàng và kim loại quý cũng ghi nhận sức hút lớn khi ghi nhận được dòng vốn ròng trị giá 2,63 tỷ USD. Đây là dòng vốn vào hàng tuần lớn nhất đối với nhóm quỹ này trong gần hai tháng qua. Các quỹ trong lĩnh vực năng lượng cũng ghi nhận lượng mua ròng trị giá 120 triệu USD.

Trong khi đó, đầu tư ròng hàng tuần vào các quỹ thị trường tiền tệ đã giảm mạnh từ 135,28 tỷ USD của tuần trước xuống còn 21,05 tỷ USD.

Tại các thị trường mới nổi, mảng quỹ cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực bán ròng tuần thứ hai liên tiếp với 1,08 tỷ USD bị rút ra. Tuy nhiên, mảng quỹ trái phiếu của các thị trường này vẫn thu hút được 1,64 tỷ USD vốn ròng./.

Chứng khoán toàn cầu gần chạm mốc kỷ lục trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga Chỉ số MSCI All Country World Index tăng 0,2% lên 953,54 điểm, gần chạm mức kỷ lục 954,21 điểm thiết lập vào ngày 13/8, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga.