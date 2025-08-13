Kỳ vọng Fed hạ lãi suất giúp chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục mới

Sắc xanh đã lan tỏa khắp các thị trường chứng khoán châu Á trong chiều 13/8 khi số liệu lạm phát Mỹ đã củng cố mạnh mẽ kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất tại nước này.

Tâm điểm của đà tăng trong phiên này là thị trường Tokyo, với chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đóng cửa trên ngưỡng 43.000 điểm, lập kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp.

Kết thúc phiên, chỉ số này tăng 556,50 điểm (tương đương 1,30%) lên 43.274,67 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Không nằm ngoài không khí lạc quan của khu vực, chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng hơn 1%, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm trước đó. Chỉ số KOSPI tiến 34,46 điểm (1,08%), đóng cửa ở mức 3.224,37 điểm.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,48% lên 3.683,46 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng tới 2,58% lên 25.613,67 điểm.

Các thị trường khác trong khu vực như Đài Bắc, Singapore và Jakarta cũng đồng loạt đi lên. Động lực chính của thị trường đến từ Phố Wall đêm qua, sau khi báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 của Mỹ thấp hơn dự kiến. Diễn biến này "tiếp lửa" cho hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng Chín tới.

Nhà phân tích Stephen Innes tại công ty quản lý đầu tư SPI Asset Management nhận định, thị trường đã xem số liệu lạm phát này như một sự xác nhận cho một "đợt cắt giảm mang tính phòng ngừa" của Fed trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn đang trụ vững.

Tương tự, bà Maki Sawada, chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính Nomura Securities, cho biết dữ liệu CPI mới nhất không làm gia tăng lo ngại về lạm phát ngay cả sau khi Mỹ bắt đầu áp thuế cao hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo thận trọng.

Bà Katy Stoves, Giám đốc đầu tư tại công ty dịch vụ tài chính Mattioli Woods, cảnh báo rằng sự hạ nhiệt nhẹ này của nền kinh tế khó có thể là lý do để Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay xuống 1% như lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump.

Nhìn về phía trước, bà Sawada cũng lưu ý rằng dù dữ liệu CPI của Mỹ không đáng lo ngại, các số liệu yếu kém về việc làm gần đây mới là rủi ro tiềm ẩn. Nếu các dữ liệu tiêu cực này tiếp tục, các thị trường có thể sẽ chịu áp lực.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, chỉ số VN - Index tăng 3,38 điểm (0,21%) lên 1.611,60 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 3,22 điểm (1,16%) lên 279,69 điểm./.

