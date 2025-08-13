Chứng khoán châu Á tăng mạnh, Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 43.000 điểm

Sáng 13/8, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 303,47 điểm, tương đương 0,71%, lên 43.021,64 điểm, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này vượt mốc 43.000. Chỉ số Topix cũng tăng 13,06 điểm, tương đương 0,43%, lên 3.079,43 điểm. Các nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên sàn Prime Market là thiết bị điện, dụng cụ chính xác và máy móc.

Đà tăng tại thị trường Tokyo được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực từ Phố Wall đêm trước, khi cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hoãn áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 90 ngày.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được củng cố nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 7/2025 chỉ tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 2,8%, cho thấy áp lực giá chưa quá nóng.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 ở mức 94%, cao hơn so với mức dự báo 86% phiên trước và 57% cách đây một tháng.

Khảo sát Tankan của Reuters cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ hai liên tiếp, nhờ một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ.

Bên cạnh đó, lạm phát bán buôn tại nước này chậm lại trong tháng 7/2025, phù hợp quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rằng áp lực giá từ chi phí nguyên liệu sẽ giảm bớt.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 2,74 điểm (0,07%), lên 3.668,66 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng mở cửa ở mức 25.176,52 điểm, tăng 206,84 điểm (0,83%).

Chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,49% vào cuối phiên sáng ngày 13/8, nhờ kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất. Chỉ số KOSPI tăng 15,49 điểm lên 3.205,4 điểm tính đến 11 giờ 20 phút (giờ địa phương).

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD gần như đi ngang ở mức 147,76 yen, còn euro nhích nhẹ lên 1,1677 USD. Chỉ số USD Index giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Chỉ số MSCI All Country World Index cũng tăng phiên thứ hai liên tiếp, lên 948,54 điểm - mức cao nhất mọi thời đại. Nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào nhóm cổ phiếu công nghệ, bất chấp định giá đã ở mức cao, nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng hơn trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, đầu phiên giao dịch 13/8, VN-Index giảm 4,53 điểm (0,34%) xuống 1.602,86 điểm, HNX-Index tăng 0,66 điểm (0,24%) lên 227,11 điểm./.

Chứng khoán Mỹ: S&P 500 và Nasdaq chốt phiên cao kỷ lục Chốt phiên 12/8, chỉ số S&P 500 tăng 72,31 điểm, hay 1,13%, lên 6.445,76 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 296,5 điểm, hay 1,39%, lên 21.681,9 điểm.