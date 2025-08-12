Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao kỷ lục trong phiên giao dịch 12/8

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 12/8.

Các nhà đầu tư hoan nghênh việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan, đồng thời theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố trong ngày.

Sau kỳ nghỉ lễ dài, thị trường chứng khoán Tokyo đã chứng kiến nhiều lệnh mua vào các cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu như ôtô trong bối cảnh các thông tin tiêu cực xung quanh chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giảm bớt. Nhờ đó chỉ số Nikkei 225 tăng 2,2% lên 42.718,17 điểm, lập kỷ lục mới về mức đóng cửa.

Ngay sau khi mở cửa vào sáng ngày 12/8, các lệnh mua vào các cổ phiếu xuất khẩu như ôtô đã tăng mạnh và lập kỷ lục mới về lượng mua vào trong ngày kể từ tháng 7/2024 chỉ trong 15 phút giao dịch.

Các lệnh mua mạnh mẽ tiếp tục diễn ra vào buổi chiều, đẩy chỉ số Nikkei 225 có thời điểm lên mức 42.999,71 điểm, tiếp tục phá vỡ mức cao nhất từ trước đến nay.

Mặc dù sau đó đã có một số lệnh bán ra để chốt lời nhưng chỉ số Nikkei 225 chốt phiên ở mức 42.718,17 điểm, tăng 897,69 điểm so với giá đóng cửa của tuần trước.

Chỉ số giá chứng khoán Tokyo (TOPIX) tăng 42,16 điểm lên mức 3.066,37 điểm, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày là gần 2,8 tỷ cổ phiếu. Theo giới chuyên gia, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh đến từ hai lý do.

Thứ nhất là sau thỏa thuận thuế quan gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản, giới đầu tư kỳ vọng nội dung này sẽ sớm được phản ánh vào thực tế, giúp giảm bớt lo ngại về bất ổn chính sách thuế quan.

Thứ hai, Mỹ gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc, qua đó giúp làm lắng dịu lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến một số chuyên gia đã cảnh báo có dấu hiệu “quá nóng” vì giá cổ phiếu tăng nhưng kết quả kinh doanh của các hãng ôtô Nhật vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ chính sách thuế Mỹ (giảm lợi nhuận hoặc lỗ).

Do đó, hướng đi của thị trường sắp tới sẽ phụ thuộc vào tác động thực tế của các biện pháp thuế đối với kinh tế Mỹ và các số liệu kinh tế quan trọng sắp công bố.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,3% lên 24.968,68 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.665,92 điểm.

Thị trường chứng khoán Đài Bắc (Trung Quốc), Mumbai, Jakarta và Manila cũng đều tăng điểm. Thị trường Sydney được hỗ trợ sau khi Ngân hàng trung ương Australia quyết định hạ lãi suất. Trong khi đó, thị trường Seoul, Singapore và Wellington giảm điểm.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thỏa thuận tạm dừng áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, nhằm ngăn chặn việc áp thuế ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc.

Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được một thỏa thuận, tránh nguy cơ cấm vận thương mại gần như toàn diện.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ công bố trong ngày hôm nay có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khiến các nhà đầu tư tập trung chú ý.

Kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất gia tăng trong những tuần gần đây do các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, với các số liệu cho thấy thị trường lao động đã suy yếu đáng kể trong ba tháng qua.

Chuyên gia Michael Brown thuộc công ty Pepperstone cho rằng tâm lý lạc quan nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 9/2025 có thể khiến thị trường chứng khoán dễ bị tác động nếu dữ liệu CPI cao hơn dự kiến.

Trong tuần này, thị trường cũng theo dõi thêm dữ liệu về giá bán buôn và doanh số bán lẻ, cùng với thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng sẽ công bố vào cuối tháng.

Các quan chức Fed dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào giữa tháng 9/2025.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 12/8, VN-Index tăng 11,36 điểm (0,71%) lên 1.608,22 điểm, HNX-Index tăng 0,01 điểm lên 276,47 điểm./.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp đe dọa áp thuế chip của Mỹ Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng sau phiên khởi sắc tại phố Wall khi giới đầu tư không quá lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 100% lên chip bán dẫn.