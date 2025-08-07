Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp đe dọa áp thuế chip của Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á chiều 7/8 tiếp tục đà tăng sau phiên khởi sắc tại phố Wall khi giới đầu tư không quá lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 100% lên chip bán dẫn.

Thị trường vẫn kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9/2025.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 0,7% lên 41.059,15 điểm. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,7% lên 25.081,63 điểm.

Chỉ số Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,2% lên 3.639,67 điểm, sau khi dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7/2025 tăng vượt kỳ vọng. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) và các nước Đông Nam Á tăng mạnh mẽ đã bù đắp cho xuất khẩu sang Mỹ giảm hơn 20%.

Thị trường chứng khoán Singapore, Seoul, Bangkok, Jakarta và Wellington cũng đều tăng điểm. Đặc biệt, thị trường Đài Bắc (Trung Quốc) dẫn đầu nhờ cổ phiếu TSMC tăng mạnh. Ngược lại, thị trường Mumbai, Sydney, Manila giảm điểm.

Một ngày trước khi loạt thuế mới có hiệu lực đối với hàng chục quốc gia, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế "100%" với chip và chất bán dẫn nhưng chưa đưa ra thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, ông cho biết các công ty như Apple sẽ không phải chịu thuế nếu sản xuất hoặc cam kết sản xuất tại Mỹ.

Các công ty liên quan đến Apple cũng hưởng lợi sau khi tập đoàn này thông báo sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ, nâng tổng cam kết lên 600 tỷ USD trong vòng 4 năm tới.

Cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 5%, còn Amazon tăng 4%. Cổ phiếu của TSMC - nhà sản xuất chip lớn nhất vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), tăng gần 5. Công ty này được miễn thuế do có nhà máy tại Mỹ. TSMC đang mở rộng sản xuất tại bang Arizona và đã cam kết đầu tư tới 165 tỷ USD vào Mỹ.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung - công ty cũng đầu tư hàng tỷ USD vào Mỹ, tăng hơn 2%, còn SK hynix tăng hơn 1%. Trong khi đó, cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron (Nhật Bản) đã giảm hơn 2%; cổ phiếu Renesas giảm 3,8%; còn Disco Corporation - nhà sản xuất dụng cụ chính xác, giảm 1,8%.

Ngược lại, cổ phiếu của Sony tăng mạnh 4,1% sau khi công ty này nâng dự báo lợi nhuận cả năm, nhờ mảng trò chơi điện tử tăng trưởng tốt và tác động từ thuế quan của Mỹ thấp hơn dự kiến.

Trước đó, nhà đầu tư đã tăng cường mua cổ phiếu nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ giảm mạnh trong các tháng 5, 6 và 7/2025, làm dấy lên lo ngại nền kinh tế đang suy yếu.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tình hình tại Ukraine sau khi ông Trump cho biết có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất sớm." Trước đó, ông nhận định cuộc đàm phán giữa đặc phái viên Mỹ và ông Putin là "rất hiệu quả."

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 7/8, chỉ số VN-Index tăng 8,10 điểm (0,51%) lên 1.581,81 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 2,20 điểm (0,82%) lên 270,86 điểm./.

Hơn 1,8 tỷ USD chảy vào chứng khoán, VN-Index lại phá đỉnh lịch sử Chỉ số VN-Index lập đỉnh lịch sử mới với mức tăng 8,1 điểm lên 1.581,81 điểm; tính chung toàn thị trường, thanh khoản đạt gần 47.934 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,8 tỷ USD.