Chứng khoán Việt Nam sáng 7/8: Thị trường hạ nhiệt sau phiên lập đỉnh

Sau nhịp tăng mạnh đưa chỉ số lên đỉnh lịch sử, tâm lý thận trọng và áp lực chốt lời ngắn hạn là điều dễ hiểu, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam tạm thời chững lại trong phiên sáng 7/8.

Khách hàng giao dịch chứng khoán. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tiếp nối đà hưng phấn từ phiên lập đỉnh lịch sử hôm qua, thị trường chứng khoán bước vào phiên sáng 7/8 với sắc xanh lan rộng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm, đánh dấu một phiên điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng nóng.

Cuối phiên giao dịch sáng 7/8, VN-Index giảm 0,72 điểm xuống 1.572,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 810,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 20.915,6 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 168 mã tăng giá, 138 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,66 điểm lên 269,32 điểm. Thanh khoản đạt hơn 71,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 1.455,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 73 mã giảm giá và 69 mã đi ngang.

Sàn UPCOM cũng giữ được sắc xanh với UPCOM-Index tăng 0,33 điểm lên 107,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 510,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 83 mã giảm giá và 95 mã đứng giá.

Thị trường diễn biến giằng co trong hầu hết thời gian giao dịch. Chỉ số VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu trước khi khép phiên trong sắc đỏ. Rổ VN30 phản ánh rõ sự suy yếu khi có tới 19 mã giảm giá, trong khi chỉ 10 mã tăng và 1 mã đi ngang.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực chốt lời mạnh như VJC, VHM, VRE đều giảm trên 2%. Ở chiều ngược lại, các mã hỗ trợ thị trường thu hẹp đà giảm gồm HPG và VPB cùng tăng 2,95%, GVR tăng 2,31%, TPB tăng 2,2%.

Nhóm cổ phiếu viễn thông có diễn biến tích cực khi không còn mã nào giảm giá; trong đó FOX tăng 2,73%, VGI tăng 1,19%. Sắc xanh cũng hiện diện tại nhóm bảo hiểm, bất chấp việc PVI và BHI điều chỉnh giảm.

Các mã còn lại như BIC, BLI, MIG, PGI và PRE đều tăng giá. Hầu hết các nhóm ngành khác giao dịch phân hóa rõ rệt, với sắc xanh và đỏ đan xen.

Sau nhịp tăng mạnh đưa chỉ số lên đỉnh lịch sử, tâm lý thận trọng và áp lực chốt lời ngắn hạn là điều dễ hiểu, khiến thị trường tạm thời chững lại trong phiên sáng nay./.

