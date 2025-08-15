Chứng khoán toàn cầu gần chạm mốc kỷ lục trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga

Chứng khoán toàn cầu gần đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 15/8, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, cũng như dữ liệu bán lẻ của Mỹ vốn được xem là "thước đo" sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chỉ số MSCI All Country World Index, được thiết kế để theo dõi hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán toàn cầu, tiếp tục củng cố đà tăng gần đây khi chứng khoán châu Âu nhích nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày. Chỉ số này gần nhất tăng 0,2% lên 953,54 điểm, gần chạm mức kỷ lục 954,21 điểm thiết lập vào ngày 13/8.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ nhìn chung đi ngang.

Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ diễn ra lúc 11 giờ ngày 15/8 giờ Alaska (tức 2 giờ ngày 16/8 theo giờ Việt Nam).

Ông Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến xung đột Ukraine. Ông cho biết hội nghị thượng đỉnh thứ hai với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể được tổ chức sau đó nếu các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp.

Chuyên gia Shaniel Ramjee tại Pictet Asset Management nhận định thị trường chứng khoán châu Âu vẫn tồn tại một số rủi ro do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông lưu ý "bất kỳ giải pháp nào cũng có thể giúp giảm bớt rủi ro," đồng thời dự đoán rằng giá dầu và hàng hóa khác cũng có thể phản ứng theo kết quả cuộc đàm phán.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao báo cáo về hoạt động bán lẻ của nền kinh tế Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 15/8.

Trước đó, dữ liệu giá sản xuất (PPI) tăng đột biến hôm 14/8 đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ông Mike Houlahan, Giám đốc công ty tài chính Electus Financial tại Auckland (New Zealand), nhận định rằng diễn biến này đã loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô Brent giảm 0,6% xuống còn 66,46 USD/thùng. Giá vàng nhìn chung đi ngang, giao dịch ở mức 33.337 USD/ounce./.

