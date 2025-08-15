Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh sau nhiều phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử

Sau nhiều phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp điều chỉnh trong phiên 15/8.

Chốt phiên, VN-Index giảm 10,69 điểm xuống còn 1.630 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao với hơn 2,07 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng 59.466,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 261 mã giảm và 37 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index mất 2,81 điểm, còn 282,34 điểm; khối lượng giao dịch đạt gần 211 triệu cổ phiếu, giá trị 5.022,2 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 50 mã tăng, 133 mã giảm và 47 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,34 điểm xuống 109,61 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 129,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.484,3 tỷ đồng. Sàn UPCoM có 122 mã tăng, 214 mã giảm và 127 mã đứng giá.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, VCB, CTG và TCB là những mã tác động tiêu cực nhất tới VN-Index, trong khi VJC, BSR, MBB là các mã nâng đỡ chỉ số.

Rổ VN30 có tới 19 mã giảm, 9 mã tăng và 2 mã đi ngang; đáng chú ý, nhiều mã giảm trên 2% tạo sức ép lớn lên thị trường.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa, trong khi cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm dầu khí, phần lớn giảm giá nhưng BSR tăng trần, PLX tăng 1,58%.

Ngành dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất với VGI mất 2,35%, FOX giảm 3,46%, VNZ giảm 0,3%. Tiếp đến là ngành công nghệ thông tin và nguyên vật liệu.

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh, với tổng giá trị 3.089 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu phiên “xả hàng” thứ 7 liên tiếp.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 3.016 tỷ đồng; HPG dẫn đầu với 700 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (509 tỷ đồng), MBB (500 tỷ đồng), VPB (279 tỷ đồng) và VCB (225 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 29 tỷ đồng; trên UPCOM, con số này là 44 tỷ đồng.

Dù chỉ số điều chỉnh, thanh khoản vẫn giữ ở mức cao cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ thị trường.

Theo giới phân tích, việc VN-Index lùi nhẹ sau chuỗi tăng mạnh được đánh giá là diễn biến lành mạnh, giúp chỉ số củng cố nền giá và tạo dư địa cho các nhịp tăng mới trong thời gian tới./.

