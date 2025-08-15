Chứng khoán sáng 15/8: VN-Index quay đầu giảm, sắc đỏ áp đảo

Mở cửa phiên 15/8, thị trường nối tiếp hưng phấn từ phiên trước, VN-Index tăng khá mạnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối buổi sáng khiến chỉ số đảo chiều, nhuốm đỏ khi chốt phiên.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 1,24 điểm xuống 1.639,45 điểm, giá trị giao dịch hơn 19.666 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 266 mã giảm giá và 39 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 2,66 điểm còn 282,48 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 95,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.204,8 tỷ đồng; có 38 mã tăng giá, 112 mã giảm giá và 55 mã đi ngang.

UPCoM-Index giảm 0,35 điểm xuống 109,6 điểm, khối lượng giao dịch hơn 70,2 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 814,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 100 mã tăng giá, 160 mã giảm giá và 140 mã đi ngang.

Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế với 17 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 3 mã đi ngang. Ở chiều giảm giá, đáng chú ý có TPB giảm 2,53%, STB giảm 2,35%, MWG giảm 2,09%, BID giảm 1,9%, LPB giảm 1,87%, DGC giảm 1,51%. Ở chiều tăng giá, MBB tăng 3,26%, VPB tăng 2,27%, PLX tăng 2,11%, VIC tăng 1,95%, ACB tăng 1,34%, VCB tăng 1,07%.

Sắc đỏ cũng bao phủ phần lớn nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng-vật liệu, viễn thông và công nghệ thông tin. Các nhóm còn lại diễn biến phân hóa, xanh-đỏ đan xen.

Từ đáy ngày 9/4, VN-Index đã tăng gần 550 điểm, nhiều lần bứt phá mạnh và nằm trong nhóm tăng tốt nhất thế giới. Trong 3 tháng gần đây, thậm chí không chỉ số chứng khoán nào trên toàn cầu tăng mạnh hơn VN-Index.

Yếu tố hỗ trợ đến từ mặt bằng lãi suất thấp, tín dụng được thúc đẩy, cùng đầu tư hạ tầng-đầu tư công sôi động.

Thanh khoản nhiều phiên vượt 2 tỷ USD, có phiên đạt tới 3 tỷ USD. Triển vọng nâng hạng thị trường cũng là điểm tựa quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện huy động vốn.

Sau nhiều nỗ lực hoàn thiện tiêu chí và hạ tầng kỹ thuật, Việt Nam được đánh giá có khả năng cao được FTSE nâng hạng ngay trong năm nay, với mốc tháng 10 là thời điểm được kỳ vọng.

Dù áp lực chốt lời ngắn hạn khó tránh sau chuỗi tăng mạnh, nhiều công ty chứng khoán vẫn lạc quan. Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Maybank (MSVN) thậm chí dự báo VN-Index có thể đạt mốc 1.800 điểm trong kịch bản tích cực./.