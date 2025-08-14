Cổ phiếu ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 21 điểm lên đỉnh mới

Sáng 14/8, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch hưng phấn với sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng. Dòng tiền mạnh mẽ đổ vào giúp các chỉ số bứt phá, thanh khoản duy trì ở mức cao.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 21,12 điểm lên 1.632,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 31.026 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 134 mã tăng, 183 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,1 điểm lên 281,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 105,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.291,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng, 72 mã giảm và 48 mã đi ngang.

Sàn UPCOM cũng duy trì sắc xanh khi UPCOM-Index tăng 0,28 điểm lên 109,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.101,2 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 114 mã tăng, 111 mã giảm và 97 mã đi ngang.

Rổ VN30 có 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã đứng giá. ACB và VPB tăng trần; SHB tăng 4,13%, TPB tăng 3,39%, HDB tăng 3,45%, SSP tăng 2,76%, VCB tăng 2,72%, TCB tăng 2,67%... Các mã tăng mạnh nhất trong VN30 đều thuộc nhóm ngân hàng.

Trên toàn thị trường, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng. Ngoài ACB và VPB, MBB và VAB cũng tăng hết biên độ. MBB hôm nay chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt 3% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức 32%.

Từ đầu tháng 8 đến nay, mã này đã tăng tới 34%. Ngân hàng MB gần đây ký thỏa thuận hợp tác với một tập đoàn Hàn Quốc để ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam – một lĩnh vực mà lãnh đạo ngân hàng đánh giá là giàu tiềm năng.

VAB sau khi chuyển sàn sang HOSE từ 22/7 đã tăng 38% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhóm chứng khoán sáng nay giao dịch tích cực: VIX tăng trần, MBS tăng 8,73%, EVS tăng 6,67%, BMS tăng 4,48%, cùng các mã lớn như VND, HCM, SSI, SHS đều tăng.

Nhóm bảo hiểm cũng thăng hoa: BIC tăng trần; PTI, MIG, ABI, VNR, PRE, PVI, BMI, BVH đồng loạt tăng giá.

Ngược chiều thị trường, nhóm dầu khí giảm điểm mạnh, chỉ OIL giữ được sắc xanh; các mã PVC, PVB, POS, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX đều giảm. Nhóm bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ, nhiều mã mất trên 2%.

Đà tăng mạnh của nhóm ngân hàng cùng sự khởi sắc ở chứng khoán và bảo hiểm đã tiếp thêm lực cho VN-Index bứt phá trong phiên sáng. Thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường.

Nếu xu hướng này tiếp tục, giới đầu tư kỳ vọng VN-Index có thể tiến sát hoặc vượt mốc 1.640 điểm ngay trong phiên giao dịch chiều nay./.

