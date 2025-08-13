Thanh khoản đạt gần 63.000 tỷ đồng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch sôi động, tiếp tục xô đổ kỷ lục trước đó để chốt phiên ở mức cao nhất lịch sử.

Kết thúc phiên 13/8, VN-Index tăng 3,38 điểm lên 1.611,6 điểm-mức đóng cửa cao nhất lịch sử giao dịch. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,95 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 55.918 tỷ đồng. Toàn sàn có 164 mã tăng, 165 mã giảm và 50 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 3,22 điểm lên 279,69 điểm, với khối lượng hơn 228,5 triệu cổ phiếu, giá trị gần 5.176 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 78 mã tăng, 88 mã giảm và 70 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,22 điểm lên 109,42 điểm. Khối lượng giao dịch gần 120 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.615 tỷ đồng; toàn sàn có 166 mã tăng, 125 mã giảm và 92 mã đứng giá.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán đảo chiều ấn tượng trong phiên chiều. Nếu buổi sáng chìm trong sắc đỏ, thì nhiều mã đã bật tăng mạnh, thậm chí kịch trần trong phiên chiều như MBS, AAS, APS, CTS. Nhóm bảo hiểm duy trì đà tăng từ phiên sáng và không còn sắc đỏ.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng tích cực trở lại: MBB tăng 6,17%, CTG, LPB, ABB tăng trên 3%, SHB tăng 2,38%, ACB tăng 1,03%.

Ở nhóm bất động sản, hàng loạt mã vốn hóa vừa và nhỏ tăng trần như HDG, NBB, TAL, VCR, NLG, VHD; các mã lớn như VIC, KDH cũng tăng, hỗ trợ đà hồi phục của thị trường.

MBB, CTG, MSN và LPB là những mã đóng góp tích cực nhất cho sự hồi phục của VN-Index, trong khi VPB, VCB, FPT và HPG tác động tiêu cực nhất.

Ngành dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng nhờ VGI tăng 2,63%, YEG tăng 6,69%, SGT tăng 6,98% và VNB tăng 0,52%. Ngược lại, công nghệ thông tin giảm mạnh do FPT giảm 2,23%, CMT giảm 0,68% và HPT giảm 4,76%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, tổng cộng hơn 1.510 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở FPT (1.077,59 tỷ đồng), SSI (193,03 tỷ đồng), MWG (141,85 tỷ đồng) và HPG (106,3 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 34 tỷ đồng, chủ yếu tại CEO (93,7 tỷ đồng), PVS (49,04 tỷ đồng), LAS (5,72 tỷ đồng) và NVB (3,18 tỷ đồng).

Phiên giao dịch hôm nay khép lại với VN-Index tiếp tục lập đỉnh lịch sử, thanh khoản toàn thị trường đạt gần 63.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền mạnh mẽ và tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Mặc dù có thời điểm thị trường chịu áp lực bán mạnh, giảm hơn 20 điểm về mốc 1.585 điểm, sự hồi phục nhanh chóng của nhóm chứng khoán, bất động sản và ngân hàng, cùng đà tăng đồng thuận của nhiều ngành khác, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức bật vững chắc./.

