Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Bảo đảm quyền tự do kinh doanh lĩnh vực chứng khoán

Chiều 13/8, họp với các bộ, ngành về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh tinh thần, các quy định phải bảo đảm quyền kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155 được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn, tuân thủ đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo đã được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, trong đó 23/24 thành viên Chính phủ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về điểm đ khoản 3 Điều 1 dự thảo liên quan đến việc sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; về điều khoản chuyển tiếp để làm rõ doanh nghiệp không còn quyền tự điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau khi nghị định này có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính cũng tiếp thu ý kiến góp ý khoản 12 Điều 1 dự thảo, khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định theo hướng không dẫn chiếu “tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng” và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính giải trình cụ thể đối với 3 ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm: Đề nghị không bãi bỏ quy định cho phép Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty đại chúng tự quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia vào mô hình đối tác bù trừ trung tâm với vai trò thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán cơ sở; khoản 83 Điều 1 dự thảo (nội dung sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 293, khoản 5 Điều 293) chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 134, khoản 9 Điều 70 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và đề nghị chỉnh lý theo hướng quy định này không áp dụng đối với công ty đại chúng là tổ chức tín dụng để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Tại cuộc họp, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nêu ý kiến đối với nội dung giải trình của Bộ Tài chính về quyền quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; vấn đề rủi ro khi ngân hàng thương mại tham gia thanh toán bù trừ…

Đại diện Bộ Tư pháp nêu quan điểm về các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho ý kiến cụ thể về nội dung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; ngân hàng thương mại làm thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán cơ sở, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); tổ chức tài chính bảo lãnh trái phiếu; tài khoản giao dịch; đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa về kỹ thuật, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

