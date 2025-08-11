VN-Index chinh phục thành công mốc đỉnh lịch sử mới 1.600 điểm

Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán trong phiên sáng nay 11/8, nổi bật ở nhóm cổ phiếu đầu tư công và thực phẩm-đồ uống.

Chỉ trong buổi sáng, thanh khoản toàn thị trường đã đạt hơn 27.087,4 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). VN-Index xác lập kỷ lục mới khi đạt 1.600,41 điểm, tăng 15,46 điểm, đánh dấu cột mốc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường. Trên sàn HOSE có 220 mã tăng giá, 105 mã giảm và 47 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 874,4 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 24.424 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,35 điểm, lên 274,81 điểm với thanh khoản hơn 90,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.022,3 tỷ đồng; toàn sàn có 104 mã tăng, 54 mã giảm và 56 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,68 điểm lên 109,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 43,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 641,2 tỷ đồng; toàn sàn có 135 mã tăng, 98 mã giảm và 95 mã đi ngang.Ở nhóm cổ phiếu đầu tư công, HHV tăng kịch trần với thanh khoản gần 17 triệu cổ phiếu; HTN cũng tăng hết biên độ. Các mã C47, VCG, FCN, LCG, CTI... đều duy trì sắc xanh.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu hút mạnh dòng tiền, nhiều mã tăng tích cực như MSN tăng trần, MCH tăng 2,35%, MML và BAF cùng tăng 1,57%, DBC tăng 0,97% và VLC tăng 1,25%.Rổ VN30 ghi nhận 22 mã tăng, 7 mã giảm và 1 mã đứng giá. Các cổ phiếu GVR, MSN, MBB, BCM, VNM, VIC và FPT đóng góp đáng kể vào đà tăng chung.

Nhóm dịch vụ truyền thông cũng hỗ trợ thị trường với VGI tăng 1,25%, CTR tăng 0,96%, SGT tăng 2,4%. Ngược lại, sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm dầu khí và chăm sóc sức khỏe.

Đà tăng mạnh của VN-Index cùng thanh khoản hàng tỷ USD chỉ trong 1 phiên sáng cho thấy tâm lý hưng phấn vẫn đang lan tỏa trên thị trường. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì, mốc 1.600 điểm nhiều khả năng sẽ trở thành nền tảng mới cho chỉ số, mở ra kỳ vọng về những đỉnh cao mới trong thời gian tới./.

Dòng tiền phân hóa mạnh khi VN-Index chính thức vượt đỉnh lịch sử năm 2022 Độ rộng của thị trường nghiêng về xu hướng tích cực, thể hiện sự luân chuyển và tăng giá tốt ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các mã chưa tăng giá nhiều và có nền tảng tích lũy tốt.