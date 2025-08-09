Dòng tiền phân hóa mạnh khi VN-Index chính thức vượt đỉnh lịch sử năm 2022

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn giao dịch bùng nổ. Theo đó, chỉ số VN-Indexphục hồi mạnh mẽ và chính thức vượt qua đỉnh lịch sử năm 2022.

Diễn biến này tạo nên tâm lý lạc quan nhưng cũng đặt ra những mối quan tâm về tính bền vững của đà tăng và những thách thức tiềm ẩn.

Dòng tiền luân chuyển tích cực

Sau một tuần chịu áp lực điều chỉnh mạnh ở vùng giá đỉnh của năm 2022, VN-Index đã thể hiện một sức bật ấn tượng. Theo nhận định của ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.490 điểm trước khi tăng điểm mạnh mẽ với sự luân chuyển tích cực trong các nhóm ngành.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 6% lên mức 1.584,95 điểm. Ông Nhật cho biết điểm nhấn trong tuần giao là một phiên giao dịch lịch sử vào ngày 5/8 với khối lượng khớp lệnh đạt 3,2 tỷ cổ phiếu và giá trị giao dịch gần 83 nghìn tỷ đồng trên toàn thị trường. Thậm chí, chỉ số VN30 đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 7,15% và đạt mức 1.729,08 điểm.

Theo ông Nhật, độ rộng thị trường nghiêng về xu hướng tích cực, thể hiện sự luân chuyển và tăng giá tốt ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các mã chưa tăng giá nhiều và có nền tảng tích lũy tốt. Nổi bật có thể kể đến nhóm cổ phiếu ngành thép, xây dựng, phân bón, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, bất động sản và tài chính. Đáng chú ý, thanh khoản thị trường xác lập kỷ lục mới với tổng giá trị đạt 253,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên HoSE lại giảm nhẹ 3,8% so với tuần trước, đạt trung bình hơn 1,7 tỷ cổ phiếu/phiên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài quay lại gia tăng bán ròng mạnh với giá trị đạt 12.849 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần này.

Đánh giá về xu hướng ngắn hạn của thị trường, ông Phan Tấn Nhật khẳng định VN-Index vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.537 điểm (đây là mức giá cao nhất năm 2022 ) cùng với hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Song, mức kháng cự gần nhất của VN-Index quanh 1.585 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 5/8.

"Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi VN-Index đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022, chỉ số chung đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm," ông Nhật đánh giá.

Tuy nhiên, ông Nhật cũng nhấn mạnh một xu hướng đáng chú ý là thị trường bắt đầu phân hóa mạnh. Bởi, một phần do hiện tượng căng tỷ lệ margin cho vay. Do, các mã đã tăng mạnh trước đó bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, không hấp dẫn thêm dòng tiền và có giá giao dịch giảm dần. Trong khi, các mã vẫn chưa tăng nhiều sẽ thu hút được dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá tích cực khi kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Nền tảng hỗ trợ đà tăng bền vững

Củng cố thêm cho bức tranh thị trường, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cũng vừa công bố báo cáo chiến lược thị trường tháng Tám với những nhận định lạc quan về kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường.

SSI nhận định kinh tế Việt Nam trong tháng Bảy tiếp tục đà hồi phục, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn trong năm 2025 (mục tiêu mới là 8,3%-8,5%). Các động lực tăng trưởng chính là đầu tư công, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sản xuất và tiêu dùng đều duy trì tích cực. Đáng chú ý, hoạt động giải ngân đầu tư công đã không bị gián đoạn sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, dữ liệu về FDI vẫn thể hiện niềm tin của nhà đầu tư trước biến động thuế quan.

Ngoài ra, môi trường lạm phát thấp đi kèm với khả năng ổn định tỷ giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm (bắt đầu từ tháng 9). Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế mạnh hơn vào nửa cuối năm. Chính sách tài khóa (đầu tư công, hỗ trợ tiêu dùng) tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chính, trong khi chính sách tiền tệ sẽ giữ vai trò hỗ trợ cho tăng trưởng (tăng mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm lãi suất cho vay).

Một sự kiện quan trọng được SSI nhấn mạnh là sự phát triển của thị trường vốn sẽ có bước ngoặt đáng kể với sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam khả năng sẽ được Tổ chức FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng Mười.

Thêm vào đó, triển vọng thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đang nhận được động lực lớn từ tăng trưởng kết quả kinh doanh trên diện rộng của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 2. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên thị trường đã tăng đến 31,5% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng tốc mạnh so với quý 1. Với rổ cổ phiếu trong phạm vi theo dõi của SSI Research, tăng trưởng năm 2025 được dự báo ở mức 13,8% và gợi ý mức tăng trưởng 15,5% trong nửa cuối năm.

Báo cáo của SSI cho rằng các biến động ngắn hạn do cung chốt lời có thể tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư trước triển vọng đi lên bền vững của thị trường trong dài hạn và mục tiêu VN-Index đạt mốc 1.750-1.800 vào năm 2026.

Theo SSI, các yếu tố nền tảng hỗ trợ mạnh cho triển vọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, môi trường lãi suất thấp, rủi ro thuế quan nhẹ đi và khả năng nâng hạng của thị trường./.

