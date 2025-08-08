Chứng khoán Mỹ, châu Âu diễn biến trái chiều khi thuế quan có hiệu lực

Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 7/8 khi các mức thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu được áp dụng đối với hàng chục quốc gia.

Nhà đầu tư đang theo dõi khả năng chất bán dẫn được miễn áp thuế 100%. Sau khởi đầu tích cực, đà tăng trên Phố Wall chững lại, Dow Jones và S&P 500 cùng giảm điểm lúc đóng cửa.Nhà phân tích Patrick O’Hare của Briefing.com nhận định thuế quan vẫn là gánh nặng khi thị trường cân nhắc tác động tới lạm phát và lợi nhuận, đồng thời ông cũng bày tỏ lo ngại rằng thị trường đang quá tự mãn trước các mức thuế này.

Cổ phiếu công nghệ tăng nhờ cam kết của ông Trump miễn áp thuế chip cho các công ty cam kết sẽ đầu tư mạnh vào Mỹ.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,4% lên 21.242,70 điểm, lập kỷ lục mới. Chỉ số Dow Jones giảm 0,5% xuống 43.968,64 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 6.340,00 điểm.

Cổ phiếu Apple tăng 3,2%, nối tiếp đà tăng hơn 5% vào ngày 6/8 sau khi Giám đốc điều hành Tim Cook tới Nhà Trắng cam kết đầu tư mới vào Mỹ. Cổ phiếu Nvidia tăng 0,8%, trong khi cổ phiếu của một số hãng chip châu Á khác cũng tăng giá.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC (Đài Loan, Trung Quốc) tăng 5% sau khi Đài Bắc thông báo được miễn áp thuế mà ông Trump đe dọa với ngành này. Cổ phiếu của Samsung tăng hơn 2% khi tập đoàn này cũng đang rót hàng tỷ USD vào Mỹ, cổ phiếu của SK Hynix Hàn Quốc tăng hơn 1%.

Cổ phiếu của Intel giảm 3,1% sau khi ông Trump kêu gọi Giám đốc điều hành Lip-Bu Tan từ chức, cổ phiếu của Airbnb giảm 8,0% do triển vọng kinh doanh gây thất vọng. Công ty cho biết nhu cầu khả quan nhưng cảnh báo số liệu tăng trưởng sẽ yếu ớt trong phần còn lại của năm.

Tại châu Âu, London là một trong số ít các thị trường giảm điểm dù Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã cắt giảm lãi suất và nâng dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Anh.

Chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,7% xuống 9.100,77 điểm lúc đóng cửa. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 1,0% lên 7.709,32 điểm. Chỉ số DAX của Frankfurt tăng 1,1% lên 24.192,50 điểm.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 7/8, chỉ số VN-Index tăng 8,10 điểm (0,51%) lên 1.581,81 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 2,20 điểm (0,82%) lên 270,86 điểm./.

