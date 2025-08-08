Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index tăng hơn 3 điểm cuối phiên 8/8

Thị trường chứng khoán ngày 8/8 ghi nhận diễn biến giằng co mạnh. VN-Index mở cửa trong sắc xanh, tăng điểm đầu phiên sáng nhưng nhanh chóng quay đầu giảm về cuối buổi. Sang phiên chiều, lực cầu trở lại giúp chỉ số hồi phục và lấy lại sắc xanh khi đóng cửa.

Chốt phiên, VN-Index tăng 3,14 điểm lên 1.584,95 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 49.112,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng, 155 mã giảm và 51 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,6 điểm lên 272,46 điểm với gần 220 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 5.115,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng, 78 mã giảm và 60 mã đứng giá.

UPCoM-Index tăng 0,62 điểm lên 108,54 điểm, khối lượng giao dịch hơn 138,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.510 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 202 mã tăng, 120 mã giảm và 141 mã đi ngang.

Rổ VN30 có 11 mã tăng, 18 mã giảm và 1 mã đứng giá. Ở chiều giảm, VJC mất 4,86%, VRE giảm 1,64%, HPG giảm 1,75%, GVR giảm 1,61%, TCB giảm 1,43%, STB giảm 1,1%... Ở chiều tăng, VIB tăng 3,58%, PLX tăng 2,96%, VPB tăng 2,07%, VIC tăng 1,74%, GAS tăng 1,59%...

Nhóm dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng nhờ VGI tăng 6,27%, CTR tăng 1,4%, YEG tăng 1,01% và VNZ tăng 0,98%.

Ngành dầu khí giao dịch bùng nổ, không còn mã giảm giá; PVD và PVE tăng kịch trần, PVS tăng 8,96%, PVC tăng 7,26%, PVB tăng 4,29%, TOS tăng 3,75%, OIL tăng 3,25%, PLX tăng 2,96%, BSR tăng 2,74%, POS tăng 1,69%, PEQ tăng 0,23%.

Ngược lại, ngành tiêu dùng không thiết yếu là nhóm giảm mạnh, với VPL giảm 1,06%, MWG giảm 0,55%, PNJ giảm 0,69% và FRT giảm 0,33%.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 843 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại BID (216,05 tỷ đồng), SSI (206,32 tỷ đồng), HPG (150,26 tỷ đồng) và FPT (134,25 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 54 tỷ đồng, tập trung vào CEO (102,41 tỷ đồng), PVS (41,44 tỷ đồng), DTD (8,69 tỷ đồng) và LAS (4,93 tỷ đồng).

Theo giới phân tích, diễn biến đảo chiều tích cực về cuối phiên 8/8 cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành. Tuy nhiên, áp lực bán ròng từ khối ngoại trên HOSE tiếp tục là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi, cùng với biến động ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.