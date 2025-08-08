Áp lực bán mạnh, VN-Index quay đầu giảm sâu cuối phiên sáng 8/8

Mở cửa trong sắc xanh, VN-Index nhanh chóng đảo chiều và giảm sâu về cuối phiên sáng 8/8 do áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và nhiều cổ phiếu đầu ngành.

Cuối phiên sáng, VN-Index mất 12,59 điểm, còn 1.569,22 điểm; khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng 26.550,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 112 mã tăng, 195 mã giảm và 65 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,28 điểm xuống 269,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 105,9 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.441 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 81 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,59 điểm lên 108,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 88 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 943,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 155 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 137 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 20 mã giảm giá và chỉ có 8 mã tăng giá, 2 mã đi ngang. Các mã giảm mạnh như VRE giảm 3,93%, STB giảm 3,11%, VJC giảm 3,05%, HPG giảm 2,81%, VPB giảm 2,42%, BID giảm 2,22%, TCB giảm 2,21%, LPB giảm 2,09%, VHM giảm 2%...

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, tạo áp lực lớn cho thị trường chung. Sắc đỏ cũng tràn ngập tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản.

Trong nhóm tài chính, đáng chú ý, mã cổ phiếu F88 đã sớm tăng trần và giữ đến cuối phiên với mức giá 888.000 đồng/cổ phiếu, trở thành mã cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán.

Sáng ngày 8/8/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chào đón 8,26 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) giao dịch trên sàn UPCOM với giá 634.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 (209.062 đồng/cổ phiếu).

Trong quý 2, công ty này ghi nhận doanh thu đạt 925 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 189 tỷ đồng, tăng 220%.

Trở lại diễn biến thị trường, sáng nay sắc xanh lan tỏa trong nhóm cổ phiếu dầu khí. Các mã OIL, PLX, POS, PVB, PVC, PVD, PVS, TOS đều ở chiều tăng giá.

Diễn biến sáng 8/8 cho thấy tâm lý thận trọng đã quay trở lại sau chuỗi tăng mạnh, khi áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm cổ phiếu trụ. Nhà đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu mới trong phiên chiều để xác định xu hướng ngắn hạn của VN-Index./.

Hơn 1,8 tỷ USD chảy vào chứng khoán, VN-Index lại phá đỉnh lịch sử Chỉ số VN-Index lập đỉnh lịch sử mới với mức tăng 8,1 điểm lên 1.581,81 điểm; tính chung toàn thị trường, thanh khoản đạt gần 47.934 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,8 tỷ USD.