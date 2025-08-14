Thị trường chứng khoán giữ vững xu thế giúp VN-Index tăng hơn 29 điểm

Ngày 14/8, thị trường chứng khoán giữ vững xu thế đi lên với tâm lý rất lạc quan sau khi VN-Index chính thức vượt lên mốc 1.600 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 29,09 điểm và lên mức 1.640,69 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index có thêm 5,46 điểm và lên mức 285,15 điểm, toàn thị trường có 432 mã tăng giá, trong đó 30 mã tăng kịch trần, 784 mã đi ngang và 389 mã giảm, trong đó có 12 mã giảm sàn.

Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 58.662 tỷ đồng, tương ứng 2,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào với giá trị 3.872 tỷ đồng và bán ra 6.236 tỷ đồng, như vậy họ đã bán ròng tới 2.363 tỷ đồng.

Trên thị trường, các mã VCB, VPB, MBB, ACB, VIC… chi phối; lớn nhất vào đà tăng của VN-Index trong phiên.

Diễn biến chung thể hiện sự phân hóa rất mạnh, các nhóm ngành bảo hiểm, tổ chức tín dụng, xe và linh kiện, dịch vụ tài chính, bất động sản… hấp dẫn dòng tiền với đà tăng từ 1%-4% giá trị vốn hóa. Trái lại, các nhóm truyền thông và giải trí, phần mềm và dịch vụ, hàng hóa công nghiệp… bị bán mạnh và giảm trên, dưới 1% giá trị vốn hóa.

Theo báo cáo thị trường tháng Tám của SSI, kinh tế Việt Nam tháng Bảy tiếp tục đà hồi phục, tạo nền cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn trong năm 2025 (mục tiêu mới 8,3-8,5%). Cụ thể, các động lực tăng trưởng đến từ đầu tư công, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sản xuất, tiêu dùng đều duy trì tích cực. Trong đó, nhóm phân tích của SSI nhấn mạnh giải ngân đầu tư công không bị gián đoạn bởi quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, các dữ liệu FDI vẫn thể hiện niềm tin của khối ngoại trước các biến động thuế quan.

Đáng chú ý, báo cáo của SSI dự báo sự phát triển của thị trường vốn sẽ có bước ngoặt quan trọng với sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng Mười. SSI kỳ vọng thị trường tiếp tục đi lên bền vững trong dài hạn với mục tiêu VNIndex đạt mốc 1.750-1.800 vào năm 2026./.

