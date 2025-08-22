Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trước thềm bài phát biểu của Chủ tịch Fed

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 21/8 khi giới đầu tư lo ngại những phát biểu có thể mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 22/8, trong khi kết quả kinh doanh quý của Walmart cũng làm suy giảm tâm lý thị trường.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 152,81 điểm (0,34%) xuống 44.785,50 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 25,61 điểm (0,40%) còn 6.370,17 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite hạ 72,54 điểm (0,34%) xuống 21.100,31 điểm.

Thị trường chịu sức ép sau báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ tăng tốc trong tháng 8/2025, trong khi một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà có sẵn của Mỹ trong tháng 7/2025 bất ngờ tăng.

Các dữ liệu này đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, tạo thêm áp lực lên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư cũng theo dõi báo cáo lợi nhuận của một loạt nhà bán lẻ khác như Target và Home Depot để đánh giá tác động của thuế quan Mỹ lên chi tiêu người tiêu dùng.

Đà bán tháo cổ phiếu công nghệ hồi đầu tuần có phần hạ nhiệt, song các mã lớn như Nvidia, Meta, Amazon và AMD vẫn suy yếu. Giới phân tích cảnh báo sự tăng trưởng mạnh sau khi chạm đáy tháng 4/2025 khiến cổ phiếu công nghệ có nguy cơ bị định giá quá cao, trong khi sức ép gia tăng từ Chính phủ Mỹ cũng làm nhà đầu tư thận trọng.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư là bài phát biểu của ông Powell vào 10 giờ sáng ngày 22/8 (giờ Mỹ), được kỳ vọng sẽ gợi mở tín hiệu về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025, sau loạt số liệu cho thấy thị trường việc làm Mỹ suy yếu.

Ông Sam Stovall, chiến lược gia trưởng tại công ty nghiên cứu CFRA Research, nhận định: “Khả năng Fed hạ lãi suất hiện vẫn ở mức khoảng 80%, nhưng vẫn còn hoài nghi. Nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời trước sự kiện quan trọng này."

Theo dữ liệu của công ty phân tích LSEG, tỷ lệ đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 9/2025 đã giảm còn 79%, từ mức gần như chắc chắn 99,9% vào tuần trước.

Thanh khoản thấp trong tháng 8/2025 khiến thị trường dễ biến động mạnh sau phát biểu của ông Powell. Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ ngày 21/8 đạt 12,28 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,08 tỷ của 20 phiên gần nhất.

Ông Adam Turnquist, chiến lược gia kỹ thuật tại công ty tài chính LPL Financial, đánh giá: “Những lo lắng về bài phát biểu của Chủ tịch Powell đang ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư rủi ro. Nếu Fed tỏ ra cứng rắn hơn dự kiến, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo đáng kể”.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 21/8, VN-Index tăng 23,64 điểm lên 1.688 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,66 điểm lên 284,39 điểm./.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước thềm sự kiện quan trọng Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 657,74 điểm, tương đương 1,51%, xuống còn 42.888,55 điểm, chấm dứt chuỗi tăng gần đây do áp lực chốt lời gia tăng sau đà đi lên mạnh mẽ từ đầu tuần.