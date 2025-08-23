Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau tín hiệu từ Fed

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết khả năng cắt giảm lãi suất có thể được xem xét trong cuộc họp chính sách tháng 9 tới, trong bối cảnh ngày càng gia tăng rủi ro đối với thị trường lao động.



Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole (bang Wyoming), ông Powell nhận định lạm phát vẫn “hơi cao”, song “cán cân rủi ro đang thay đổi”. Ông cảnh báo sự chững lại cả ở cung và cầu lao động có thể khiến nguy cơ sa thải gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt trong thời gian ngắn.



Bài phát biểu này được đánh giá là sự thay đổi quan điểm so với cuối tháng 7, khi Fed chủ yếu tập trung theo dõi tỷ lệ thất nghiệp (hiện ở mức 4,2%) thay vì lo ngại việc làm tăng trưởng chậm lại. Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép, thậm chí đe dọa cải tổ Fed và chỉ trích cá nhân ông Powell vì không giảm lãi suất.



Thông tin từ người đứng đầu Fed đã ngay lập tức tác động tích cực tới thị trường chứng khoán Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 22/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,9% lên mức kỷ lục 45.631,74 điểm - cao nhất kể từ tháng 12/2024. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 6.466,91 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 1,9% lên 21.496,54 điểm.



Cùng ngày, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings giữ nguyên mức tín nhiệm “AA+” đối với Mỹ do triển vọng ổn định, nhưng cảnh báo thâm hụt ngân sách, gánh nặng lãi vay và nợ công ngày càng tăng tiếp tục là thách thức lớn đối với nền kinh tế./.

