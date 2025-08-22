Chứng khoán châu Á khởi sắc trong bối cảnh chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Fed

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trước thềm bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Giới đầu tư kỳ vọng ông Powell sẽ đưa ra những tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,1% lên 42.633,29 điểm; chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,9%, lên 25.339,14 điểm; chỉ số Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải cũng tăng 1,5% lên 3.825,76 điểm nhờ cổ phiếu của công ty sản xuất chip Trung Quốc Cambricon tăng mạnh.

Các thị trường chứng khoán Seoul và Bangkok cũng ghi nhận tăng điểm, trong khi Sydney và Đài Bắc (Trung Quốc) giảm điểm.

Giao dịch trong những ngày gần đây diễn ra thận trọng do nhà đầu tư phân tích triển vọng kinh tế toàn cầu khó đoán định.

Nền kinh tế đang đối mặt với lo ngại lạm phát, ngay cả khi lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị thường niên của các thống đốc ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, bang Wyoming (Mỹ) vào ngày 22/8.

Đây là sự kiện quan trọng để giới quan sát đánh giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9/2025.

Theo chuyên gia Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, sau vài ngày biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ, khu vực châu Á có thể được xem là "vùng an toàn" trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá mức độ tin cậy của Fed.

Một yếu tố khác cũng đang chi phối tâm lý nhà đầu tư là khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, VN-Index giảm 42,53 điểm (2,52%), xuống 1.645,47 điểm, HNX-Index cũng giảm 11,91 điểm (4,19%), xuống 272,48 điểm./.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trước thềm bài phát biểu của Chủ tịch Fed Thị trường chứng khoán chịu sức ép sau báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh tăng tốc trong tháng Tám trong khi một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà có sẵn của Mỹ trong tháng Bảy bất ngờ tăng.