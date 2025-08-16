Vượt sóng lạm phát và lãi suất, Phố Wall khép lại tuần tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ có một tuần giao dịch nhiều biến động, khi các báo cáo kinh tế trái chiều và những tín hiệu chính sách mới từ Nhà Trắng khiến giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tính chung cả tuần qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,74%, chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 0,94% và chỉ số công nghệ Nasdaq nhích 0,81%. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của cả ba chỉ số chính.

Trong phiên cuối tuần ngày 15/8, Phố Wall diễn biến trái chiều. Dow Jones tăng 34,86 điểm (0,08%) lên 44.946,12 điểm, nhờ cú bứt phá gần 12% của cổ phiếu UnitedHealth sau thông tin công ty đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett nâng số lượng sở hữu. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một phiên của UnitedHealth kể từ tháng 3/2020 và giúp nhóm cổ phiếu y tế có tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, hai chỉ số chính khác của chứng khoán Mỹ lại giảm điểm. S&P 500 mất 18,74 điểm (0,29%) xuống 6.449,80 điểm, còn Nasdaq Composite lùi 87,69 điểm (0,40%) xuống 21.622,98 điểm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sắp áp thuế nhập khẩu đối với chất bán dẫn.

Cổ phiếu Applied Materials giảm tới 14% vì dự báo doanh thu yếu, trong khi Intel tăng gần 3% nhờ thông tin Chính phủ Mỹ cân nhắc rót vốn vào hãng này từ quỹ CHIPS Act.

Về kinh tế, dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ tháng 7/2025 tăng 0,5% so với tháng trước đó, thấp hơn mức kỳ vọng 0,6% nhưng vẫn được xem là tín hiệu tích cực sau giai đoạn chi tiêu sụt giảm hồi mùa xuân. Cùng ngày, khảo sát tâm lý người tiêu dùng lại cho thấy sự suy giảm trong tháng 8/2025, khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên.

Trước đó, báo cáo về Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố ngày 14/8 cho thấy mức tăng mạnh nhất trong ba năm, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại. Diễn biến này khiến giới đầu tư hạ kỳ vọng về mức độ nới lỏng chính sách trong năm nay, dù phần lớn vẫn tin Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng Chín tới.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/8 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 7/2025 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 291 tỷ USD, dù nguồn thu từ thuế hải quan - nhờ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt - tăng thêm gần 21 tỷ USD. Nguyên nhân chính là chi tiêu ngân sách tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách tháng 7/2025 của Mỹ tăng 47 tỷ USD, tương đương mức tăng 19%, so với tháng 7/2024. Tổng thu ngân sách đạt 338 tỷ USD, tăng 2% (8 tỷ USD), trong khi chi tiêu tăng 10% (56 tỷ USD), lên 630 tỷ USD - mức kỷ lục cho các tháng Bảy.

Bộ Tài chính Mỹ lưu ý tháng 7/2025 có ít ngày làm việc hơn, và nếu điều chỉnh theo yếu tố này, thu ngân sách sẽ tăng thêm khoảng 20 tỷ USD, đưa mức thâm hụt xuống khoảng 271 tỷ USD.

Thu ròng từ thuế hải quan của Mỹ trong tháng 7/2025 đạt khoảng 27,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 7,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, nhờ mức thuế nhập khẩu cao hơn mà ông Trump áp dụng. Con số này tương đương với mức thu tháng 6/2025 và tiếp tục xu hướng tăng đều từ tháng 4/2025.

Diễn biến trong tuần qua cũng cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về tâm lý của các nhà đầu tư. Ngày 11/8, các chỉ số đồng loạt giảm khi nhà đầu tư chờ số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Đến ngày 12/8, việc thị trường đón nhận kết quả CPI tháng 7/2025 tăng 2,7%, thấp hơn dự báo, giúp S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức kỷ lục mới. Phiên 13/8, đà tăng tiếp tục được nối dài, khi Dow Jones vượt 44.900 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq lại lập đỉnh mới. Đến phiên 14/8, báo cáo PPI bất ngờ cao đã khiến thị trường chững lại, song chỉ S&P 500 vẫn xác lập mức cao kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp khi đóng cửa.

Ngoài yếu tố kinh tế, nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Theo giới quan sát, đàm phán Mỹ-Nga có thể mở ra triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine và tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đạt được “bước tiến lớn.” Ông nói: “Đã có rất nhiều điểm mà chúng tôi đã nhất trí, hầu hết các điểm (được thảo luận), và còn một số điểm lớn chúng tôi chưa tiến được tới đó (sự nhất trí), nhưng đã có bước tiến”. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết.

Ông Trump cho biết sẽ sớm liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả cuộc gặp.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hi vọng những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ là điểm khởi đầu để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine và khôi phục quan hệ Moskva - Washington.

Hai nhà lãnh đạo không trả lời các câu hỏi của phóng viên và không cung cấp thêm chi tiết nào trước khi kết thúc cuộc báo chung.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 16/8 cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ diễn ra “rất tích cực.” Theo ông Peskov, “cuộc đối thoại theo hình thức này mở ra khả năng cùng nhau tìm kiếm các phương án nhằm đem lại hòa bình.”

Nhìn chung, Phố Wall đã có tuần giao dịch đầy biến động: sự hưng phấn sau số liệu lạm phát dịu lại nhanh chóng vì PPI cao hơn dự kiến, trong khi những yếu tố chính trị và chính sách thuế quan tiếp tục phủ bóng thị trường. Giới đầu tư hiện chờ báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được công bố cuối tháng này để xác định rõ hơn khả năng Fed bước vào chu kỳ hạ lãi suất kéo dài./.

