Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh mẽ “đương đầu” áp lực điều chỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến tuần giao dịch từ ngày 18-22/8 với những diễn biến phức tạp, đan xen giữa dòng tiền sôi động và áp lực điều chỉnh mạnh mẽ, đặc biệt từ hoạt động bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Vốn ngoại rút ròng nhất quán

Theo giới phân tích, mặc dù thị trường chứng khoán đối mặt với áp lực bán ồ ạt trong phiên cuối tuần, song VN-Index vẫn giữ được mức tăng 0,95% và kết thúc tuần tại mức 1.645,47 điểm, duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 1.600 điểm. Cùng lúc đó, chỉ số VN30 cũng ghi nhận đà tăng đáng kể 1,73% và lên mức 1.814,02 điểm, vượt mốc 1.800 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường đặc biệt sôi động và lập kỷ lục mới trên sàn HoSE với tổng giá trị khớp lệnh lên tới 282.000 tỷ đồng, tương đương khối lượng giao dịch tăng 9,2% so với tuần trước và đạt trung bình gần 1,9 tỷ cổ phiếu/phiên.

Theo ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), sự gia tăng thanh khoản này mang theo tín hiệu cảnh báo về áp lực phân phối mạnh trên vùng giá cao của rất nhiều nhóm mã ngành. Điều này thể hiện rõ qua độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trên hầu hết các nhóm mã (như thủy sản, thép, phân bón, hóa chất, bảo hiểm, công nghệ, viễn thông, chứng khoán, dệt may, xây dựng…), ngoại trừ một số nhóm mã vẫn tăng giá so với tuần trước là ngân hàng và dầu khí.

Đáng chú ý, khối ngoại duy trì bán ròng quyết liệt với giá trị lên tới 7.691 tỷ đồng trên sàn HoSE trong cả tuần. Theo SHS, xu hướng rút ròng nhất quán của dòng vốn ngoại đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước.

Đồng tình với những nhận định trên, ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần qua bằng một phiên giảm mạnh hơn 40 điểm, trước áp lực chốt lời dâng cao trên nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và nhiều cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn trước.

Theo ông Học, việc dòng tiền tập trung kéo trụ để giữ chỉ số khiến nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vừa và nhỏ hầu như không có lợi nhuận, thậm chí nhiều tài khoản ghi nhận những khoản lỗ sau phiên ngày thứ Sáu (22/8). Cụ thể, sự tiêu cực bị đẩy lên cao trào khi nhóm cổ phiếu trụ cột đồng loạt bị bán mạnh và nhiều nhóm ngành có mức vốn hóa trung bình (như bất động sản, chứng khoán) cũng chịu áp lực lớn dù trước đó chưa tăng đáng kể.

“Điều này phản ánh dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường sau chuỗi tăng nóng,” ông Học chia sẻ.

Cảnh báo rủi ro điều chỉnh

Với những diễn biến từ thị trường, ông Phan Tấn Nhật đánh giá VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng sau khi dòng tiền liên tục luân chuyển, đầu cơ trên hầu hết các nhóm ngành. Khả năng, thị trường sẽ kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ bằng đòn bẩy ngắn hạn mạnh.

Cụ thể, ông Nhật phân tích VN30 đã chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.880 điểm và VN-Index quanh vùng 1.700 điểm. Với những diễn biến này, chỉ số chung có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm. Do đó, đây là thời điểm các nhà đầu tư ra cần được xem xét rất nghiêm túc.

Theo ông Nhật, sau giai đoạn tăng nóng và chịu áp lực bán mạnh, các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50.000 tỷ đồng/phiên trong những tuần qua. Thị trường dự kiến sẽ quay trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 sắp đến (sau giai đoạn tăng vừa qua).

Trong khi đó, ông Học nhấn mạnh cần nhìn nhận rằng một nhịp điều chỉnh sau khi VN-Index đã tăng mạnh liên tục gần 4 tháng là điều cần thiết. Một nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn không phải là tín hiệu tiêu cực, mà có thể tạo điều kiện cho thị trường tái cân bằng và tích lũy.

“Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.570–1.580 điểm, đây là khu vực có thể đóng vai trò nền tích lũy trước khi thị trường tìm lại động lực tăng mới,” ông Học nói.

Trên nền tảng đó, ông Học nhận định diễn biến tuần tới sẽ mang tính phân hóa rõ nét. Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cùng một số cổ phiếu lớn đã điều chỉnh về vùng quá bán hoặc chưa tăng nhiều trong giai đoạn trước có thể hồi phục tốt hơn, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng mạnh và đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tạo ra những áp lực điều chỉnh lên chỉ số.

Trong bối cảnh này, ông Học cũng khuyến nghị các nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu nên duy trì sự thận trọng. Với cổ phiếu nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa trung bình đã điều chỉnh sâu có thể tiếp tục nắm giữ để theo dõi thêm. Riêng, các nhóm mã đã tăng mạnh trước đó thì nên cân nhắc chốt lời nhằm bảo toàn lợi nhuận cũng như tránh mua đuổi trong giai đoạn thị trường rung lắc, trong đó ưu tiên quan sát phản ứng của VN-Index quanh vùng hỗ trợ 1.570–1.580 điểm trước khi đưa ra quyết định giải ngân mới./.