Sóng lớn tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index lên tiếp đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán sáng 21/8 diễn biến hết sức sôi động khi dòng tiền dồn mạnh vào nhóm ngân hàng, giúp sắc đỏ tại nhóm này biến mất hoàn toàn.

Toàn bộ 27 mã ngân hàng đồng loạt tăng giá; trong đó TPB tăng kịch trần với thanh khoản hơn 75,5 triệu cổ phiếu – cao nhất nhóm.

Các mã VIB, OCB, MSB, STB cũng tăng hết biên độ, thanh khoản hàng chục triệu cổ phiếu. Nhiều mã như BVB, KLB, SSB, VBB, NVB tăng hơn 6%, các mã còn lại đều tăng mạnh kèm thanh khoản lớn.

Cùng với ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng bứt phá, VUA, TVS, AAS tăng trần; các mã lớn HCM, VDS, VND, SSI đều giữ sắc xanh. Ngược lại, bất động sản và viễn thông chìm trong sắc đỏ, các nhóm khác phân hóa.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 18,86 điểm lên 1.683,22 điểm – mức cao nhất trong lịch sử thị trường. Thanh khoản đạt hơn 874,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 26.040 tỷ đồng; toàn sàn có 119 mã tăng, 194 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Trên HNX, chỉ số tăng 2,42 điểm lên 286,15 điểm, với khối lượng hơn 67 triệu cổ phiếu (1.583,4 tỷ đồng). UPCOM-Index tăng 1,35 điểm lên 111,03 điểm, khối lượng đạt hơn 56,2 triệu cổ phiếu (911,3 tỷ đồng).

Giới phân tích cho rằng diễn biến bùng nổ tại nhóm ngân hàng cùng sự lan tỏa sang cổ phiếu chứng khoán đã trở thành động lực chính đưa VN-Index chinh phục đỉnh lịch sử mới.

Tuy nhiên, thị trường vẫn phân hóa rõ rệt khi bất động sản, viễn thông và nhiều nhóm ngành khác chìm trong sắc đỏ./.

