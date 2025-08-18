Chứng khoán Việt Nam ngày 18/8: Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng

Dù nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận sự bứt phá ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm chứng khoán, bất động sản vừa và nhỏ cùng các cổ phiếu bảo hiểm và nguyên vật liệu, đầu tư công, phản ánh tâm lý tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trong bối cảnh dòng tiền vẫn duy trì mạnh.

Chốt phiên 18/8, VN-Index tăng 6,37 điểm lên 1.636,37 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 45.090 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng giá, 133 mã giảm và 48 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,53 điểm lên 282,87 điểm, khối lượng giao dịch hơn 153,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3.424 tỷ đồng; toàn sàn có 108 mã tăng, 68 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Trong khi đó, UPCOM-Index giảm 0,64 điểm xuống 108,97 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 80,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.183 tỷ đồng; toàn sàn có 131 mã tăng, 141 mã giảm và 98 mã đứng giá.

Thị trường hồi phục tích cực vào cuối phiên chiều, tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhóm chứng khoán như EVS, VIG, TCI, DSE, DSC tăng kịch trần; các mã khác như VDS tăng 5,3%, HBS tăng 6,76%, VIX tăng 6,63%, AAS tăng 4,14%, WSS tăng 2,74%, AGR tăng 2,47%. Nhóm bảo hiểm ghi nhận 10 mã tăng giá; trong đó BMI tăng kịch trần, chỉ 3 mã giảm giá.

Các cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ như CRE, VRC, PV2, PDR, HDG, KBC tăng kịch trần; DXG, QCG, NDN, CEO cũng tăng mạnh. Nhóm nguyên vật liệu và tiện ích giao dịch tích cực với nhiều mã tăng trên 2% gồm: DCM, DPM, NKG, VCS, KSB, HT1, PLC, DHC, DPR; POW, NT2, HDG tăng kịch trần. Cùng đó, nhóm cổ phiếu đầu tư công vẫn tăng mạnh với HHV tăng kịch trần, FCN tăng 5,35%, VCG tăng 2,41%...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, lực bán tập trung ở SHB (264,68 tỷ đồng); VPB, FPT, VIX và MBB với mức bán ròng từ 150-190 tỷ đồng mỗi mã.

Phiên giao dịch ngày 18/8 cho thấy, dù áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn mạnh, dòng tiền nội địa tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã giúp thị trường duy trì sắc xanh. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ở nhóm cổ phiếu tiềm năng./.

Thị trường chứng khoán trải qua những nhịp trồi sụt thất thường Chốt phiên sáng 18/8, VN-Index tăng 3,67 điểm lên 1.633,67 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,27 điểm lên 282,61 điểm trong khi UPCOM-Index giảm 0,25 điểm xuống 109,36 điểm.