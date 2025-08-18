Phiên giao dịch sáng 18/8, thị trường chứng khoán trải qua những nhịp trồi sụt thất thường, nhưng kết thúc vẫn giữ sắc xanh dù mức tăng khiêm tốn. Dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì mạnh, đạt hơn 6.371,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD).

Chốt phiên, VN-Index tăng 3,67 điểm lên 1.633,67 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 879,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 24.084,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng giá, 140 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,27 điểm lên 282,61 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 76,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.681 tỷ đồng; toàn sàn có 88 mã tăng, 71 mã giảm và 45 mã đứng giá.

Trong khi đó, UPCOM-Index giảm 0,25 điểm xuống 109,36 điểm, khối lượng giao dịch hơn 39,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 606,1 tỷ đồng; toàn sàn có 107 mã tăng, 113 mã giảm và 86 mã đứng giá.

Các cổ phiếu trụ cột như VCB, TCB, TPB, SHB, HPG, LPB, ACB góp phần nâng đỡ thị trường. Nhóm dầu khí diễn biến tích cực với BSR tăng kịch trần, PVC, PVB, PVS, PVD tăng nhẹ.

Cổ phiếu đầu tư công cũng tăng mạnh, nổi bật là FCN tăng 4,81%, HHV tăng 6,78% lên giá trần 15.750 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 25 triệu đơn vị, LCG tăng 6,78% lên giá trần 12.600 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 4,3 triệu đơn vị.

Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa, sắc xanh và đỏ đan xen, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong phiên sáng./.

