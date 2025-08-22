Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán ồ ạt, VN-Index “lao dốc” mất hơn 40 điểm

Ngày 22/8, thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch ảm đạm với áp lực cung áp đảo trên hầu hết các nhóm ngành.

Nối tiếp đà giảm điểm từ đợt giao dịch buổi sáng, khối lượng chứng khoán chào bán gia tăng ồ ạt ngay đầu giờ buổi chiều khiến chỉ số VN-Index thậm chí có thời điểm giảm trên 57 điểm. Tuy nhiên, lực cầu tích lũy cũng bắt đầu xuất hiện và giúp cho VN-Index thu ngắn một phần khoảng cách rơi trước đó.

Sắc đỏ phủ rộng, VN-Index “bốc hơi” gần 42 điểm sáng 22/8 Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 41,94 điểm xuống còn 1.646,06 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1,16 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 31.692 tỷ đồng.



Kết thúc phiên, VN-Index mất 42,53 điểm và về mức 1.645,47 điểm. Đặc biệt, VN30 “bốc hơi” tới 60,89 điểm và xuống mức 1.814,02 điểm. Thêm vào đó, HNX-Index cũng giảm 11,91 điểm, xuống mức 272,48 điểm. Giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 68.695 tỷ đồng, khối lượng chứng khoán chuyển nhượng trên 1,6 tỷ đơn vị. Trên thị trường có 215 mã tăng giá, 691 mã giữ tham chiếu, 799 mã giảm giá.

Trong phiên hôm nay, hai nhóm ngành dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp, phần cứng và thiết bị cùng “lội ngược xu hướng” đi lên, tăng vốn hóa từ 1%-2%. Còn lại, các nhóm ngành khác đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngành năng lượng giảm sâu tới trên 4% giá trị vốn hóa. Các nhóm nguyên vật liệu, tài chính, bảo hiểm, phần mềm và dịch vụ giảm từ 3% giá trị vốn hóa trở xuống. Trong đó, nhóm cổ phiếu chi phối lớn nhất đến đà giảm điểm của VN-Index là VPB, TCB, HPG, GVR, ACB…

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1.391 tỷ đồng, trong đó họ bán ra tổng cộng 6.233 tỷ đồng và mua vào 4.842 tỷ đồng.

Trên thị trường quốc tế, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong ngày 21/8 do giới đầu tư lo ngại về những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 152,81 điểm (0,34%) xuống 44.785,50 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 25,61 điểm (0,40%) còn 6.370,17 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite hạ 72,54 điểm (0,34%) xuống 21.100,31 điểm./.