Sắc đỏ phủ rộng, VN-Index “bốc hơi” gần 42 điểm sáng 22/8

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp để lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán sáng 22/8 quay đầu giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng - động lực chính trong nhịp tăng vừa qua đồng loạt lao dốc, kéo VN-Index giảm sâu.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 41,94 điểm xuống còn 1.646,06 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1,16 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 31.692 tỷ đồng. Toàn sàn có 50 mã tăng giá, 291 mã giảm giá và 28 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 11,19 điểm còn 273,2 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 106,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.257 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 23 mã tăng, 143 mã giảm và 37 mã đứng giá.

Sàn UPCOM cũng chìm trong sắc đỏ khi UPCOM-Index giảm 1,11 điểm xuống 109,47 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 771 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng, 202 mã giảm và 93 mã đứng giá.

Áp lực bán lan rộng khiến thị trường không còn điểm tựa. Nhóm ngân hàng chỉ còn 6 mã tăng giá, trong khi có tới 21 mã giảm. Bất động sản chịu áp lực lớn, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc: VRE giảm 4,93%, VHM giảm 3,01%, VIC giảm 1,52%, BCM giảm 3,29%, NVL giảm 5,64%, KDH giảm 2,92%.

Các mã đầu ngành khác như HPG, FPT, GAS, MSN, MWG cũng giảm mạnh, cùng đó, sắc đỏ phủ kín nhóm chứng khoán, bảo hiểm, dầu khí… Nhìn chung, thị trường sáng nay không còn nhóm cổ phiếu nào tạo điểm sáng.

Thanh khoản lớn cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ thị trường, nhưng áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang lấn át, khiến VN-Index giảm sâu và nhiều khả năng tiếp tục chịu thử thách trong phiên chiều./.

