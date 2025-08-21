Thanh khoản hơn 2,1 tỷ USD, VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm

Dòng tiền “cuồn cuộn” tiếp tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, với tổng giá trị giao dịch gần 56.584 tỷ đồng, tương đương hơn 2,1 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu trụ cột ngành ngân hàng. Nhờ đó, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới và tiến gần mốc 1.700 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/8, VN-Index tăng 23,64 điểm lên 1.688 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,71 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 51.551 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng, 214 mã giảm và 46 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,66 điểm lên 284,39 điểm, với khối lượng giao dịch gần 151 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 3.431 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 71 mã tăng, 106 mã giảm và 52 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,9 điểm lên 110,58 điểm, khối lượng giao dịch hơn 104,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1.602 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng, 140 mã giảm và 94 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng duy trì phong độ từ phiên sáng, với hàng loạt mã tăng kịch trần như SSB, STB, MSB, OCB, VIB, TPB. Các mã còn lại cũng tăng mạnh, nhiều mã sát giá trần.

VN-Index còn được hỗ trợ bởi các cổ phiếu đầu ngành khác như FPT tăng 4,09%, và cả ba mã họ Vingroup gồm VIC, VHM, VRE đều kết phiên trong sắc xanh. Các mã lớn khác như SSI, MWG, MSN, GAS cũng ghi nhận đà tăng tích cực.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí, viễn thông chìm trong sắc đỏ. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm bất động sản, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa, với sắc xanh – đỏ đan xen.

Mặc dù thị trường lập đỉnh lịch sử, khối ngoại bán ròng tới 2.498 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.417 tỷ đồng; trong đó, VPB bị bán ròng mạnh nhất 588 tỷ đồng, HPG 344 tỷ đồng, CTG 241 tỷ đồng, GEX 172 tỷ đồng, KDH 146 tỷ đồng… Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 3 tỷ đồng; UPCOM bị bán ròng hơn 84 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường tiếp tục ghi nhận dòng tiền mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột, giúp VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm, bất chấp áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan, kỳ vọng vào các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, trong khi sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành tiếp tục tạo cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư./.